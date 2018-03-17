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09:33, 17 марта 2018

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в марте за последние 18 лет

В некоторых районах Подмосковья было около 27 градусов мороза, сообщает центр погоды «Фобос». Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2005 году — тогда в Москве было 15 градусов ниже нуля.

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xuato 17 марта 2018 | 09:55

Учения Путина "Метро 2033" перед ядерной зимой. Морозы посвящаются гражданам к 18 летию правления гебни.

putin_itogy 17 марта 2018 | 10:06

"путинская вечная мерзлота",
зловещий знак всем рассиянам перед переназначением Короля Ночи.
Впереди их ждёт вековая стужа и могильный холод,
но рассияне готовы терпеть.
Ибо их генетический страх перед ужасом Короля Ночи, страх перед царём, перед вельможей, перед наганом чекиста врывающегося в жилище в 4 часа утра,
гораздо сильнее всех остальных ужасов,
всех тягот и лишений и самой смерти.

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