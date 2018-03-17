09:33, 17 марта 2018
Россиянин Валерий Редкозубов занял 3-е место в слаломе среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх
Россиянин Валерий Редкозубов занял 3-е место в слаломе среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхенчхане. На 1-м месте спортсмен из Италии, на втором паралимпиец из Словакии.
Напомню, 13 марта Редкозубов завоевал бронзу Паралимпиады в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения.
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