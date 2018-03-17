Французский «спайдермен» забрался без страховки на четвертое по высоте здание Парижа – небоскреб высотой 187 м

Французский «спайдермен» Ален Роберт забрался без страховки на четвертое по высоте здание Парижа – небоскреб высотой 187 м. Процесс восхождения занял у него около часа. Ранее француз уже пытался забраться на этот небоскреб, однако ему помешала полиция.

Алену Роберту 55 лет. Он начал забираться на высокие здания 11 лет назад. За это время он покорил около 150 небоскребов по всему миру. В том числе самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае, Эйфелеву башню и сиднейский оперный театр.