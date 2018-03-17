09:30, 17 марта 2018
Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР
За него проголосовали депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. Ранее они также одобрили поправки в Конституцию и разрешили Си Цзиньпину руководить государством больше двух сроков подряд. Теперь он может переизбираться неограниченное число раз. Должность председателя КНР Си Цзиньпин занимает с марта 2013 года. Согласно старой Конституции он должен был оставить этот пост в 2023 году.
Комментарии13
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ostanovka 17 марта 2018 | 09:38
Товарищ Си показал путину парад своей военной техники и войска, где все, включая ракеты, было в зимнем камуфляже, и товарищ Пу, зажав хвост между лап, кинулся поздравлять своего господина самым первым.
Да здравствует Новокитай!!
rassvet_12 17 марта 2018 | 09:43
ostanovka: Это ново на Эхе, любопытная мысль, что у Пу появился новый хозяин Си! Браво, хорошая аналитика!
metlag 17 марта 2018 | 09:49
rassvet_12: А я считаю, что и Китаю скоро писец придет.
Еще один пошел на рекорд.
Не удержались китайцы.
Растет новый Мао.
А первый Мао кончился для Китая херово.
ajsenev 17 марта 2018 | 09:50
Можно с полным основанием предположить, что это - начало конца Великого китайского экономического чуда.
snips 17 марта 2018 | 09:55
ajsenev: или обьединеим в одну великую империю до урала ))) там мозгов хватит тем более крымский пирог он такой манящий
shicotus_live 17 марта 2018 | 10:07
Китайцы - молодцы! Постепенно переходят к естественной для своей тысячелетней цивилизации форме правления, где есть Сын Неба и Поднебесная. Они жили так тысячи лет еще в те времена, когда "западные демократии" бегали в шкурах с каменными топорами)))
metlag 17 марта 2018 | 10:11
shicotus_live: Точно, только потом они долго бегали за Европой с голой
drgonish 17 марта 2018 | 09:55
Он и Меркель с четвертым сроком поздравил.
Хамоватым и трусливым детям всегда кажется, что вежливость - признак страха. Особо одаренные дети, когда раскрывают рот, никогда не понимают, что рассказывают о себе.
olegleon 17 марта 2018 | 09:40
до 2023 года ещё дожить надо.
barbatos 17 марта 2018 | 09:41
Китайцы молодцы ! Раз и навсегда решили проблемы с приемниками. А мы всё скромничаем и каждый раз играем в выборы между старичком Жирей и светской политичкой Ксю ... уставшим от самого себя дядей Гришей и коммунякой -миллиардером ...
harra 17 марта 2018 | 09:43
А новоизбранный Си Цзиньпин поздравил уже Си ЦзиньПу с переизбранием на должность председателя КНРоссии?
mjau 17 марта 2018 | 09:47
Чтобы по настоящему подружиться с китайцами, одного сибирского леса мало, надо много...
ostapbey 17 марта 2018 | 10:07
С пожизненным сроком тов. СИ первыми поздравили
тов. ПУ и тов. НА.
Да здравствует пожизненный срок тов. НАПУСИ!!
варианты возможны.
Даже.