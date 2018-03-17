Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколене пройдут сразу две гонки
В женской эстафетной гонке, которая стартует в 14.30, за нашу команду побегут Юрлова, Кайшева, Виролайнен и Сливко. С учетом результатов, показанных ими в спринте 2 дня назад, повод для оптимизма имеется. Понятно, что на победу рассчитывать нашему квартету вряд ли стоит. Но вот побороться за место на пьедестале, которое стало бы лучшим результатом в нынешнем провальном сезоне, российские биатлонистки, наверняка, постараются. При адекватной стрельбе, разумеется.
Ну а вечером гонку преследования побегут мужчины. Из россиян лучшая позиция на старте – 7-я – будет у Евгения Гараничева. Вот только провести без промахов две гонки подряд одному из самых нестабильных наших стрелков вряд ли удастся.
Завершится норвежский этап в воскресенье, когда пройдет женский пасьют и мужская эстафетная гонка.
Комментарии1
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tchizik 17 марта 2018 | 09:37
Украiно вперед!