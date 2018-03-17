09:06, 17 марта 2018
Российский горнолыжник Редкозубов завоевал бронзу в соревнованиях по слалому среди спортсменов с нарушением зрения
Российский горнолыжник Валерий Редкозубов завоевал бронзу в соревнованиях по слалому среди спортсменов с нарушением
зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане.
Чемпионом стал итальянец Джакомо Бертаньолли. Второе место занял словак Якуб Крако.
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