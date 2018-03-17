Российский горнолыжник Редкозубов завоевал бронзу в соревнованиях по слалому среди спортсменов с нарушением зрения

Российский горнолыжник Валерий Редкозубов завоевал бронзу в соревнованиях по слалому среди спортсменов с нарушением

зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Чемпионом стал итальянец Джакомо Бертаньолли. Второе место занял словак Якуб Крако.