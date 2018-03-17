Российские туроператоры начали продавать путевки в Египет. Аэрофлот готов выполнять прямые рейсы в Каир

Первый за два года полет намечен на 11-е апреля. К тому времени национальные перевозчики двух стран должны подписать еще ряд соглашений. Из Каира для туристов будут организованы трансферы в курортные города — Шарм-Эль-Шейх и Хургаду.

Путевки на египетские курорты через Каир вряд ли будут пользоваться большой популярностью, сказала «Эху» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, такой вариант не приведет к оттоку российских туристов с других направлений.

Напомним, авиасообщение с Египтом было приостановлено в конце 2015 года из-за теракта на борту российского самолета.