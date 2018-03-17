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09:05, 17 марта 2018

Российские туроператоры начали продавать путевки в Египет. Аэрофлот готов выполнять прямые рейсы в Каир

Первый за два года полет намечен на 11-е апреля. К тому времени национальные перевозчики двух стран должны подписать еще ряд соглашений. Из Каира для туристов будут организованы трансферы в курортные города — Шарм-Эль-Шейх и Хургаду.
Путевки на египетские курорты через Каир вряд ли будут пользоваться большой популярностью, сказала «Эху» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, такой вариант не приведет к оттоку российских туристов с других направлений.
Напомним, авиасообщение с Египтом было приостановлено в конце 2015 года из-за теракта на борту российского самолета.

Комментарии

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meister_luvin 17 марта 2018 | 09:09

хорошо летать через Стамбул. Если много времени на пересадку - еще экскурсию бесплатно автобусную организуют

pulalala 17 марта 2018 | 09:47

meister_luvin:
А еще лучше - через крымский недомост и Симферополь.
Очень помогает.

scull 17 марта 2018 | 09:22

За эти деньги можно в Грецию слетать.
Да еще и не придется полдня в автобусе трястись.

rassvet_12 17 марта 2018 | 09:31

scull: В Крым ещё лучше, говорят по-русски, язык не надо ломать.

vilingrad 17 марта 2018 | 09:39

rassvet_12: Омериканскими языками не владеешь? А чего так хреново с русским? Тяжелое детство, отстутствие букваря, игрушек:(

scull 17 марта 2018 | 09:56

rassvet_12: В Крыму хорошо, но там короткий сезон. В Египте раз 5 был, как то проблем с пониманием не встречал, смесь русского и английского открывает все двери.

budweiser23 17 марта 2018 | 10:05

rassvet_12: В Крым ещё лучше, говорят по-русски, язык не надо ломать
----
главное не сломать пальцы разгребая кишечную палочку в воде..

kochar 17 марта 2018 | 09:32

Наше побережье Чёрного моря летом обанкротится.
Откаты сэр.

velbkeirf1 17 марта 2018 | 09:35

Первый за два года полет намечен на 11-е апреля..............
А может перенести полет на 11-е сентября хреновые какие то ассоциации возникают?

mjau 17 марта 2018 | 09:35

...а "запрещенное в России" начало готовить теракты против российских туристов. Внешняя политика Путина -гарантия безопасности россиян по всему миру...

vilingrad 17 марта 2018 | 09:37

Бедный Сашка Горный! Теперь будет топить за туристическую Сибирь:(

budweiser23 17 марта 2018 | 09:54

Если Путен будет гадить всему миру в три смены, то лучше никуда не летать, а сидеть дома или копать картошку на даче, чтобы выжить!

serg2010 17 марта 2018 | 09:58

Через весь Египет из Каира на автобусе намного безопасней, чем напрямик в Хургаду или Шарм.

mavreh 17 марта 2018 | 10:04

Ну вот и звизда Крымвашу, нашисты!

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