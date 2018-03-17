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09:04, 17 марта 2018

Ситуацию с КНДР обсудят сегодня главы МИД Японии и Южной Кореи

Переговоры пройдут в Вашингтон.
Место встречи определилось случайно. Дело в том, что обе делегации находятся с визитом в США, поэтому решили воспользоваться этим совпадением. Главная тема – ситуация на корейском полуострове и ядерная проблема КНДР. Пхеньян с начала года несколько раз давал понять, что намерен нормализовать отношения как с южным соседом, так и США.

Речь идет о встрече двух лидеров. Дональд Трамп ответил согласием на предложение Ким Чен Ын. Их переговоры должны состояться до мая, где именно – пока неясно. По мнению американского лидера, закончатся они либо величайшей сделкой, либо провалом. Спецпосланник Южной Кореи ранее донес позицию КНДР до властей Китая и России, где также побывал с визитом.
Среди тем на переговорах Японии и Южной Кореи – торгово-экономическое партнерство.

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