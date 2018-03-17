Дональд Трамп назвал «великим днем для демократии» увольнение замдиректора ФБР Эндрю Маккейба

«Он знал все о лжи и коррупции на верхних уровнях ФБР», — написал президент США в Твиттере.

Ранее стало известно, что замдиректора ФБР отправлен в отставку за два дня до своего 50-летия и выхода на пенсию. Теперь его пенсионные выплаты оказались под вопросом. Сам Маккейб назвал свое увольнение частью «войны» администрации Трампа против ФБР.

Ранее глава Белого дома публично критиковал Маккейба, в том числе обвиняя его в предвзятости в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы.