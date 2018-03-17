09:03, 17 марта 2018
Дональд Трамп назвал «великим днем для демократии» увольнение замдиректора ФБР Эндрю Маккейба
«Он знал все о лжи и коррупции на верхних уровнях ФБР», — написал президент США в Твиттере.
Ранее стало известно, что замдиректора ФБР отправлен в отставку за два дня до своего 50-летия и выхода на пенсию. Теперь его пенсионные выплаты оказались под вопросом. Сам Маккейб назвал свое увольнение частью «войны» администрации Трампа против ФБР.
Ранее глава Белого дома публично критиковал Маккейба, в том числе обвиняя его в предвзятости в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы.
Комментарии5
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sasass 17 марта 2018 | 09:12
Трамп продолжает чистить свою дорогу , а Путин терпеливо ждет когда по ней можно будет проехать...
haldey 17 марта 2018 | 09:29
sasass: Вот ымэнно))) Зам директора ФБР, это самая рабочая лошадка в ФБР, серый кардинал... Все знают директоров, они все медийные личности, а вот зам директора пашет в тишине, и может пережить не одного директора. И если Трам увольняет республиканца (не демократа!) зам директора ФБР, это очень знаковое увольнение, но для обывателя: "подумаешь, главный там все равно директор"...
metlag 17 марта 2018 | 10:01
haldey: К;ак обычн6о дурак пишет о том, чего не знает. Причем как бы высокоумно.
Дурак, понимай процессы.
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Trump’s dislike for McCabe dates to October 2016, when news stories revealed that McCabe’s wife, who had run as a Democrat for the Virginia legislature, received nearly $500,000 in donations from the political action committee of then-Gov. Terry McAuliffe (D) — a close ally of Hillary Clinton’s — and that McCabe had gone on to oversee investigations involving Clinton.
Новость немного протухшая, об отставке Маккейба известно с 29 января.
Друзей Трампу это не прибавит.
pulalala 17 марта 2018 | 09:43
По трампику импичмент плачет.....
Вот его и колбасит
velbkeirf1 17 марта 2018 | 10:03
Так держать Дональд добей еще старую гадину свернувшуюся клубком !