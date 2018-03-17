09:03, 17 марта 2018
Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на высший государственный пост Китая — председателя КНР
Об этом сообщило агентство Синьхуа. В телеграмме российский лидер выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пекина ради повышения благосостояния и процветания народов двух стран.
Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР единогласно депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. На прошлой неделе в конституцию страны было внесено изменение, упраздняющее ограничение сроков его полномочий.
Комментарии12
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haldey 17 марта 2018 | 09:13
Этот шаг (третий срок) повышает устойчивость управления! Почему все Западные СМИ засунули языки в задницу? Да потому, что это решение глобальщиков! Центр концентрации управления из СШЫ переезжает в КИТАЙ, дальше откладывать это нельзя! 2-3 года и процесс будет завершен! Хотя американская элита тупит не по-детски, тем самым ускоряяя процесс переноса, возможно, это произойдет и раньше, с чем вас всех и поздравляю. Успехов в понимании процессов! Ищите нового хозяина либералодемократы)))
ha12raz 17 марта 2018 | 09:20
haldey: На коленях надо подползать к богдыхану........а ты чо тут вякаешь ?
vezdehod 17 марта 2018 | 09:37
Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на высший государственный пост Китая — председателя КНР
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А в ответ услышал..."Сам такой"!
gregor 17 марта 2018 | 09:28
Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на высший государственный пост Китая — председателя КНР
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Ну раз китайцы этого хОчут , так и на здоровье ...... одобрямс .
И опять назад к хунвейбинам ,неизбежно .
Узурпация пожизненная, другого ничего не предвещает .
Историю не обманешь .
venmud 17 марта 2018 | 09:29
Уважаемая Памфилова, цветик-самоцветик, это же - нарушение правил "Дня тишины": реклама Гланого Кандидата улучшения нашего будущего благосостояния - предстоящего безграничного срока Его правления.
olegleon 17 марта 2018 | 09:31
venmud: да. за это Эху могут предупреждение объявить
kochar 17 марта 2018 | 09:29
И я поздравляю Китай с началом стагнации.
Интересно бы знать,кто смог подсунуть эту наживку?
ze_danil 17 марта 2018 | 09:32
российский лидер выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пекина ради повышения благосостояния и процветания народов двух стран.
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портянки отчего-то уверены, что в отношениях между Китаем и Россией (Шос, Брикс и т.д.) первые выступают эдаким тупым младшим братом. И что как только союз таки возникнет, то по указке из Кремля кетаёзы начнут бодро мочить супостатов, в первую очередь америкосов
mjau 17 марта 2018 | 09:32
Хоть поздравляй, хоть запоздравляйся -хитрый Китай никогда другом России не был и не будет.
beobachter 17 марта 2018 | 09:36
После изменения конституции начальник Китая будет всегда избираться единогласно.
А насчёт стратегического партнёрства Путин явно выдает желаемое за действительное....
y3emen1 17 марта 2018 | 09:46
Так оно со своей шоблой и трампушку поздравляло
tks 17 марта 2018 | 10:06
Завидует, верно.