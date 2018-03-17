09:02, 17 марта 2018
Движение «Солидарность» сегодня возложит цветы к памятной табличке, которая накануне была установлена в Москве
Об этом «Эху» рассказал председатель политсовета организации Илья Яшин.
Яшин добавил, что возложение пройдет в 15-00 на Малой Ордынке у дома номер три.
Комментарии8
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opiatnovyi63 17 марта 2018 | 09:15
Убийства заграницей и убийства в России это звенья одной цепи преступлений воровской ластик!
haldey 17 марта 2018 | 09:18
opiatnovyi63: Главное прокукарекать, а там хоть и не рассветай)))
romashka__ 17 марта 2018 | 10:11
Борис Немцов освещает дорогу многим людям, помогая жить и не сбиться с маршрута, отличать правду от лжи, учить не цепляться за власть, учил сомневаться, и вместе с тем он учил бороться за власть, чтобы избавить эту власть от негодяев.
Был ученым - физиком, стал борцом с посредственными и алчными негодяями во власти, убившими его.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ Борису Немцову.
ivfn 17 марта 2018 | 09:52
opiatnovyi63:
Мужик, с тобой все нормально? Колбасит что то тебя с утра. Сходи раскумарься.
haldey 17 марта 2018 | 09:16
Очень примечательный "фазовый сдвиг"! Вы теперь всегда будете позади! Вы на шаг, а то и больше, всегда будете опаздывать! Успехов в понимании процессов!
venezianez49 17 марта 2018 | 09:26
Яшину - как настоящему бойцовому петушку и большому начальнику - следовало бы сначала снять табличку, а затем снова её торжественно водрузить, чтобы лишить пальмы первенства свою бывшую подругу.
Видимо этот цирк будет продолжен и после выборов.
ivfn 17 марта 2018 | 09:54
venezianez49:
Особенно это будет жильцам дома. Митинги каждый день. И Цветы ,цветы,цветы.....
nds 17 марта 2018 | 09:59
Как-то странно до неприличия новость подана. Про табличку написано - это да. А кому установлена - про это ни слова. У нас что, теперь и фамилию "Немцов" вспоминать нежелательно?