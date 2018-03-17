В России сегодня завершится досрочное голосование на президентских выборах
Между тем, в преддверие голосования власти все активнее призывают избирателей повышать явку.
Досрочное голосование на президентских выборах было организовано в зарубежных странах, а также в удаленных областях страны. По предварительным данным, в нем приняли участие десятки тысяч человек. По закону предварительное голосование завершается непосредственно перед выборами.
Российские власти стараются всеми силами повышать явку – накануне с просьбой проголосовать выступил и президент Владимир Путин, напомнивший, что именно от народа зависит будущее страны. Между тем, появляется множество сообщений о различных формах принуждения к участию в выборах. Речь идет как о давлении на бюджетников и студентов, так и о различных конкурсах, а также продаже продуктов со скидками на избирательных участках.
Активная агитация идет и по телевидению – в некоторых роликах избирателям намекают на различные неприятности, которые могут произойти, если люди не придут на выборы.
Последний день перед голосованием по закону является «днем тишины», когда агитация за какого-либо кандидата запрещена. «Первый канал» решил показать сегодня фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова.
Комментарии11
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haldey 17 марта 2018 | 09:06
Владимир Владимирович напомнил, кто здесь власть! Народ, а не кучка оборзевших, намечтавших себе лавры, элитриев... Так вот, "норковые шубки", вы никто и звать вас никак!
Успехов в понимании процессов!
vilingrad 17 марта 2018 | 09:41
haldey: Предварительное голосование можно было провести у телевизора-кивни, и все. Русская вата и поварята довольны:(
budweiser23 17 марта 2018 | 09:15
Завтра состоится "групповуха" для зачатия будущего страны....
vilingrad 17 марта 2018 | 09:43
budweiser23: Мы с милёнком не могём
Даже секс оральный
Он орет и в ночь и днём:
"Лишь бы не Навальный!"
Пусть не радует меня
Половой экстаз
Был бы Путин у руля
Ещё много раз
Врач-сексолог говорит:
Это не твоё
Ты все с Путиным найдёшь.
Вот же ё-моё!
Прав был доктор, вот умён
Не забыли власти
Может всякая теперь
Позабыть напасти:
Из Кремля пришёл пакет
С ленточкой малиновой
Президентов бюстик там
С плешкою резиновой
Влад
efilika 17 марта 2018 | 09:22
Все гораздо хуже. Людей обязывают сфотографировать бюллетень с галочкой. Это помимо того, что должны позвонить.
vezdehod 17 марта 2018 | 09:34
Какой к лешему "День тишины"...По ящику и радио постоянно идут призывы посетить Избирательный участок и отдать свой голос за президента.
rus 17 марта 2018 | 09:44
vezdehod: ...По ящику и радио постоянно идут призывы...
Во как, приросли к ящику?
comanchero 17 марта 2018 | 09:45
efilika: Проблемы то, в общем, нет. Ставишь крестик или какую-нибудь другую хрень напротив Путина, фотографируешь, а потом ставишь эту же хрень напротив остальных кандидатов. Таким образом прикарманиваешь чёрное бабло от партии стерховодов и голосуешь против одновременно.
comanchero 17 марта 2018 | 09:48
Забыл добавить... Бабло желательно сразу спустить на благотворительность. Не фэншуйное оно.
Потраченное на себя сразу обернётся во вред.
zeplin 17 марта 2018 | 09:37
Невозможно заранее выйти на улицы — заранее можно только проголосовать, и в этом состоит главное преимущество выборов над стихийными протестами.
Выходить на улицы — последнее дело.
assaassin 17 марта 2018 | 09:46
Путин, веди нас!