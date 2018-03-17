В России сегодня завершится досрочное голосование на президентских выборах

Между тем, в преддверие голосования власти все активнее призывают избирателей повышать явку.

Досрочное голосование на президентских выборах было организовано в зарубежных странах, а также в удаленных областях страны. По предварительным данным, в нем приняли участие десятки тысяч человек. По закону предварительное голосование завершается непосредственно перед выборами.

Российские власти стараются всеми силами повышать явку – накануне с просьбой проголосовать выступил и президент Владимир Путин, напомнивший, что именно от народа зависит будущее страны. Между тем, появляется множество сообщений о различных формах принуждения к участию в выборах. Речь идет как о давлении на бюджетников и студентов, так и о различных конкурсах, а также продаже продуктов со скидками на избирательных участках.

Активная агитация идет и по телевидению – в некоторых роликах избирателям намекают на различные неприятности, которые могут произойти, если люди не придут на выборы.

Последний день перед голосованием по закону является «днем тишины», когда агитация за какого-либо кандидата запрещена. «Первый канал» решил показать сегодня фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова.