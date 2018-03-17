Российское посольство обещает принять меры, чтобы наши граждане на Украине смогли проголосовать на выборах президента

Решение Киева не пускать 18 марта россиян в российское посольство в Киеве, а также здания консульств в Харькове, Одессе и Львове, где будут располагаться избирательные участки, «противоречит базовым нормам международного права и обязательствам Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений», говорится на сайте дипмиссии.

Дипломаты подчеркивают, что «вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону».

О том, что россиянам закроют доступ к избирательным участкам в день проведения выборов президента России объявил накануне глава МВД Украины Арсен Аваков. Причиной такого решения он назвал то, что власти России не отказались от проведения выборов в Крыму, который власти Украины считают своей территорией.