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08:35, 17 марта 2018

Российское посольство обещает принять меры, чтобы наши граждане на Украине смогли проголосовать на выборах президента

Решение Киева не пускать 18 марта россиян в российское посольство в Киеве, а также здания консульств в Харькове, Одессе и Львове, где будут располагаться избирательные участки, «противоречит базовым нормам международного права и обязательствам Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений», говорится на сайте дипмиссии.
Дипломаты подчеркивают, что «вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону».

О том, что россиянам закроют доступ к избирательным участкам в день проведения выборов президента России объявил накануне глава МВД Украины Арсен Аваков. Причиной такого решения он назвал то, что власти России не отказались от проведения выборов в Крыму, который власти Украины считают своей территорией.

Комментарии

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ihor_syvoryj 17 марта 2018 | 08:41

В каждое посольство - по чемодану "кокса"?
Ну, для повышения явки.

ura_123 17 марта 2018 | 08:50

ihor_syvoryj: Да правильно что запретили,особенно в Одессе. Давка начнётся,паника,Дом Профсоюзов...

opiatnovyi63 17 марта 2018 | 09:02

ura_123: Интересно, а что делают граждане РФ в стране,которую госпропагандоны при воровской власти России всё время проклинают и называют фашистско -бандеровской?

ura_123 17 марта 2018 | 09:03

opiatnovyi63: Хороший вопрос)))

tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 09:24

opiatnovyi63: А что делают какло-бандеровцы на сайте страны агрессора? Не пора ли вам пидар-бандеровцам подмывать свои задницы и смазывать свои дырки для клиентов.

snips 17 марта 2018 | 09:35

Пока ты ватное чмо не в чебурнете эти сайты никакого отношения к срашке не имеют наикухне мамке смажешь дыру ты в этом спец я вижу

estamp 17 марта 2018 | 10:04

opiatnovyi63: ura_123: Вы действительна такие тупые или это часть имиджа?
Есть сотрудники представительств рос. компаний и организаций, есть командированные, есть приехавшие к родным. У Порошенко невества гражданка России, кстати. И такие тоже есть.
А у вас кругозор гастарбайтеров.

ura_123 17 марта 2018 | 08:48

Ничего-ничего,Машка потом сама бюллетени заполнит!

metlag 17 марта 2018 | 10:05

ura_123: Российское посольство обещает принять меры, чтобы наши граждане на Украине смогли проголосовать на выборах президента
=================
Уже начали расчищать подземные ходы в посольство и консульства.

andre_klimov 17 марта 2018 | 08:54

Хм... Интересно... И кто это тут вдруг вспомнил про "международное право"? Ну надо же... :)
Хотя я просто жду-недождусь - когда ж это Россия против Украины в международные суды пойдет по части международного права? Грабельки-то знатные, заждавшиеся давно...

max3446 17 марта 2018 | 09:04

Самолеты ВВС Турции нанесли авиаудар в Сирии под который попала городская больница в Африне, погибли 11 человек, десятки ранены, сообщило агентство агентство dpa со ссылкой на источники в госпитале.
Отмечается, что в больницу попали сразу несколько турецких снарядов, а удар застал пациентов прямо на больничных койках. Из-за атаки медики не могут оказывать помощь раненым мирным жителям в необходимом объеме.
По информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших две беременные женщины.
Всего от бомбардировок в Африне и его пригородах погибли уже 43 человека, указали в агентстве.

ostapbey 17 марта 2018 | 09:32

max3446: а осколок с Туреции тебе мозги вышиб в Киеве?
Процентов так МАХ 34.- 46?
Даже??.

metlag 17 марта 2018 | 10:08

max3446: Это друг Путина Эрдоган старается.
Опять сзади ему воткнул.
Когда ему С-400 в кредит подбросят, он вообще все российские самолеты посбивает.

davi__koloradov 17 марта 2018 | 09:04

Рашка, бандит, оккупант, и просто мразь, вспомнила о международных обязательствах! Хи-хи!

krek63 17 марта 2018 | 09:13

davi__koloradov: Так разорвите дипотношения чего же 4 года тяните

tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 09:26

krek63: Если они разорвут, то сдохнут от голода - их презик Пидро Пидрошенко знает это хорошо.

ostapbey 17 марта 2018 | 09:36

tbedtlbrnjdf: ты уже позавтракал? Или это после ужина твой палец высыхает.
Который у тебя вместо туалетной бумаги.
Даже..

snips 17 марта 2018 | 09:38

krek63: вот тебя не спросили ты главное налоги плати остальное без тебя решат

ostapbey 17 марта 2018 | 09:30

Нарушение двусторонних соглашений и конвенций?
Так Паниковский МЕМОРАНДУМОВ не нарушал.
Но гусей тырил.
Типа как этот нарушитель двусторонних с Украиной соглашений Крым тырил!
Даже..

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