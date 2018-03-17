Российское посольство обещает принять меры, чтобы наши граждане на Украине смогли проголосовать на выборах президента
Решение Киева не пускать 18 марта россиян в российское посольство в Киеве, а также здания консульств в Харькове, Одессе и Львове, где будут располагаться избирательные участки, «противоречит базовым нормам международного права и обязательствам Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений», говорится на сайте дипмиссии.
Дипломаты подчеркивают, что «вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону».
О том, что россиянам закроют доступ к избирательным участкам в день проведения выборов президента России объявил накануне глава МВД Украины Арсен Аваков. Причиной такого решения он назвал то, что власти России не отказались от проведения выборов в Крыму, который власти Украины считают своей территорией.
Комментарии19
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ihor_syvoryj 17 марта 2018 | 08:41
В каждое посольство - по чемодану "кокса"?
Ну, для повышения явки.
ura_123 17 марта 2018 | 08:50
ihor_syvoryj: Да правильно что запретили,особенно в Одессе. Давка начнётся,паника,Дом Профсоюзов...
opiatnovyi63 17 марта 2018 | 09:02
ura_123: Интересно, а что делают граждане РФ в стране,которую госпропагандоны при воровской власти России всё время проклинают и называют фашистско -бандеровской?
ura_123 17 марта 2018 | 09:03
opiatnovyi63: Хороший вопрос)))
tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 09:24
opiatnovyi63: А что делают какло-бандеровцы на сайте страны агрессора? Не пора ли вам пидар-бандеровцам подмывать свои задницы и смазывать свои дырки для клиентов.
snips 17 марта 2018 | 09:35
Пока ты ватное чмо не в чебурнете эти сайты никакого отношения к срашке не имеют наикухне мамке смажешь дыру ты в этом спец я вижу
estamp 17 марта 2018 | 10:04
opiatnovyi63: ura_123: Вы действительна такие тупые или это часть имиджа?
Есть сотрудники представительств рос. компаний и организаций, есть командированные, есть приехавшие к родным. У Порошенко невества гражданка России, кстати. И такие тоже есть.
А у вас кругозор гастарбайтеров.
ura_123 17 марта 2018 | 08:48
Ничего-ничего,Машка потом сама бюллетени заполнит!
metlag 17 марта 2018 | 10:05
ura_123: Российское посольство обещает принять меры, чтобы наши граждане на Украине смогли проголосовать на выборах президента
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Уже начали расчищать подземные ходы в посольство и консульства.
andre_klimov 17 марта 2018 | 08:54
Хм... Интересно... И кто это тут вдруг вспомнил про "международное право"? Ну надо же... :)
Хотя я просто жду-недождусь - когда ж это Россия против Украины в международные суды пойдет по части международного права? Грабельки-то знатные, заждавшиеся давно...
max3446 17 марта 2018 | 09:04
Самолеты ВВС Турции нанесли авиаудар в Сирии под который попала городская больница в Африне, погибли 11 человек, десятки ранены, сообщило агентство агентство dpa со ссылкой на источники в госпитале.
Отмечается, что в больницу попали сразу несколько турецких снарядов, а удар застал пациентов прямо на больничных койках. Из-за атаки медики не могут оказывать помощь раненым мирным жителям в необходимом объеме.
По информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших две беременные женщины.
Всего от бомбардировок в Африне и его пригородах погибли уже 43 человека, указали в агентстве.
ostapbey 17 марта 2018 | 09:32
max3446: а осколок с Туреции тебе мозги вышиб в Киеве?
Процентов так МАХ 34.- 46?
Даже??.
metlag 17 марта 2018 | 10:08
max3446: Это друг Путина Эрдоган старается.
Опять сзади ему воткнул.
Когда ему С-400 в кредит подбросят, он вообще все российские самолеты посбивает.
davi__koloradov 17 марта 2018 | 09:04
Рашка, бандит, оккупант, и просто мразь, вспомнила о международных обязательствах! Хи-хи!
krek63 17 марта 2018 | 09:13
davi__koloradov: Так разорвите дипотношения чего же 4 года тяните
tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 09:26
krek63: Если они разорвут, то сдохнут от голода - их презик Пидро Пидрошенко знает это хорошо.
ostapbey 17 марта 2018 | 09:36
tbedtlbrnjdf: ты уже позавтракал? Или это после ужина твой палец высыхает.
Который у тебя вместо туалетной бумаги.
Даже..
snips 17 марта 2018 | 09:38
krek63: вот тебя не спросили ты главное налоги плати остальное без тебя решат
ostapbey 17 марта 2018 | 09:30
Нарушение двусторонних соглашений и конвенций?
Так Паниковский МЕМОРАНДУМОВ не нарушал.
Но гусей тырил.
Типа как этот нарушитель двусторонних с Украиной соглашений Крым тырил!
Даже..