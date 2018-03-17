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08:33, 17 марта 2018

Российская лыжница Марта Зайнуллина завоевала бронзу в гонке на 5 км в классе «сидя» на Паралимпиаде в Пхенчхане

Победу одержала американка Оксана Мастерс. Второй стала немка Андреа Эскау.

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