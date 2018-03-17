08:33, 17 марта 2018
Российская лыжница Марта Зайнуллина завоевала бронзу в гонке на 5 км в классе «сидя» на Паралимпиаде в Пхенчхане
Победу одержала американка Оксана Мастерс. Второй стала немка Андреа Эскау.
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Победу одержала американка Оксана Мастерс. Второй стала немка Андреа Эскау.
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