Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах

Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Надеюсь, что никаких препятствий ни для кого, кто на основании закона, получив от того или иного кандидата или партии направление, включая представителей «Голоса», Навального, кого угодно, проблем не должно быть. И я хотела бы надеяться, что в день голосования у нас не будет никаких конфликтов, будут находить общий язык и все вместе решать одну задачу: обеспечивать избирательные права наших граждан».

Выборы президента России пройдут 18 марта. Сегодня в России день тишины. Кандидатам в президенты и партиям запрещено заниматься агитацией.