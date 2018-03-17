08:32, 17 марта 2018
Общественные наблюдатели не должны сталкиваться с препятствиями во время работы на выборах
Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.
«Надеюсь, что никаких препятствий ни для кого, кто на основании закона, получив от того или иного кандидата или партии направление, включая представителей «Голоса», Навального, кого угодно, проблем не должно быть. И я хотела бы надеяться, что в день голосования у нас не будет никаких конфликтов, будут находить общий язык и все вместе решать одну задачу: обеспечивать избирательные права наших граждан».
Выборы президента России пройдут 18 марта. Сегодня в России день тишины. Кандидатам в президенты и партиям запрещено заниматься агитацией.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sasass 17 марта 2018 | 08:48
Словоблудие зашкаливает в этом цирковом ЦИКе...
bratec_kot 17 марта 2018 | 08:49
Памфилка может трындеть сколько угодно - это не выборы, это захват власти. И с наблюдателем могут сделать все, что угодно, и эта сучка палец о палец не ударит ради его защиты.
rassvet_12 17 марта 2018 | 08:50
Сектантов Навального нельзя пускать, провокации устроят. Остальным можно, в России демократия.
alexx2101 17 марта 2018 | 08:57
Это не значит, что их надо избивать и кидать в автозаки.