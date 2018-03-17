08:31, 17 марта 2018
Стали известны некоторые подробности смерти в Лондоне соратника Бориса Березовского Николая Глушкова
Экс-замгендиректора «Аэрофлота» мог быть задушен собачьим поводком. Об этом газете The Independent рассказал неназванный источник. О том, что причиной смерти российского предпринимателя стало сдавливание шеи, сообщили накануне в Скотленд-Ярде. Дело расследуется по статье убийство.
68-летнего Глушкова нашли мертвым 12 марта в его доме на юго-западе Лондона.
Комментарии32
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meister_luvin 17 марта 2018 | 08:35
О поводке
Ждём как Клейменов в главной информпрограмме России («Время») на самом главном канале ЦТ РФ заявит вновь о педагогическом уроке: собаке собачья смерть.
Признание вновь сделает на весь мир
nelibermot17 17 марта 2018 | 08:50
Собачиий поводок? Ну тогда это хозяева этого пса
kaputvsemu 17 марта 2018 | 09:20
Экс-замгендиректора «Аэрофлота» мог быть задушен собачьим поводком.
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Заигрался с корги?
cuzmich35 17 марта 2018 | 08:37
Прикольно,как дохнут эти скоты,еще совсем недавно грабившие Россию!
Чичварик видимо обоссался от страха!
sbk 17 марта 2018 | 08:43
cuzmich35: Зато те, что сейчас ее грабят, не только не дохнут,
но даже благоденствуют...
rus 17 марта 2018 | 08:43
cuzmich35: ...Чичварик видимо обоссался от страха!
Еще пара подобных демонстративных расправ в Англии с врагами народа и они толпой хлынут в Россию со своими миллиардами под защиту Путина! Тут главное не останавливаться....
opiatnovyi63 17 марта 2018 | 09:06
rus: Он и дает указания на их убийство! Зачем же им приближать свою смерть?
rus 17 марта 2018 | 09:17
opiatnovyi63: ...Он и дает указания на их убийство!
Думаете, агенты ее величества уже управляются из Кремля Путиным?
el_borz 17 марта 2018 | 08:43
Поводок собаки " Мушки" А. Горного..стопудово..
varangian2011 17 марта 2018 | 08:55
cuzmich35: Те кто сейчас её грабят, ссут гораздо больше Чичваркина, поэтому и "валят" всех подряд не взирая ни на возраст, ни на пол. Забывают только что этим открывают ящик Пандоры, на аналогичные действия в отношении них самих.
balya 17 марта 2018 | 10:07
varangian2011: А кто вам сказал, что Чичваркин грабил Россию? Чиваркин создал свою Евросеть сам, с нуля, а когда бизнес раскрутился и стал очень прибыльным появились "товарищи" из..., нет, не уголовники, напротив "крышеватели" и потребовали себе долю. А тут и "подарок" появился в лице менеджера, который обворовал Чичваркина. Чичваркин набил ему морду, а тот побежал к "товарищам" и закрутилось. Не надо обвинять Чиваркина в том, к чему он совершенно не причастен. Почему у людей такая короткая память - это я про вас.
zztop1960 17 марта 2018 | 09:05
cuzmich35: Портянки должны боготворить Березовского , ведь это он привёл Путина к власти
daos15 17 марта 2018 | 08:37
Они геи такие проказники, пошалили неудачно просто ...
daos15 17 марта 2018 | 08:40
"Жену или мужа" проверить надо ! Он же "замужем или женат" официально давно.
mamiluk 17 марта 2018 | 08:41
Знакомый след от ГРУ...то шарфиком...то повадком...то чаем...да уж...жизнь в стране наладить не умеют,зато наловчились убивать...врать и продолжать воровать,да что уж там...грабить!
rus 17 марта 2018 | 08:46
mamiluk: ...жизнь в стране наладить не умеют...
Вы добиваетесь, чтобы Вас строем водили?
nf5096004 17 марта 2018 | 08:55
rus: а по-вашему альтернатива сегодняшнему положению граждан России хождение строем?
rus 17 марта 2018 | 09:14
nf5096004: ...по-вашему альтернатива сегодняшнему положению граждан России хождение строем?
А тут у нас с Вами консенсус, современная путинская Россия имеет невиданные ранее свободы, и соответствующая им, ТОТАЛЬНОЕ изобилие. Что еще надо, трудно представить, ежели, только поделить всем поровну.
А вот мой оппонент, судя по его реплике, как минимум, желает, чтобы его водили за ручку?!
opiatnovyi63 17 марта 2018 | 09:08
rus: А что, птригожинцы давно ходят гуськом?
mafiya71 17 марта 2018 | 09:16
opiatnovyi63: а навальники, рачком
rus 17 марта 2018 | 09:34
opiatnovyi63: ...что, птригожинцы давно ходят гуськом?
:-)) Мы не только ходим, мы уже порхаем с удовольствия, столько вы - оппы, даете поводов изощренно поиздеваться над вами всласть.
detul 17 марта 2018 | 08:43
Поводок явно из России. И следы от поводка в самолете рейса Москва - Лондон остались. Британию атакуют.
scull 17 марта 2018 | 08:46
Нужно найти страну-изготовителя поводка и ввести санкции...
davi__koloradov 17 марта 2018 | 08:54
Мокшанские пОроси себе срок добавили, хи-хи.
mafiya71 17 марта 2018 | 09:19
davi__koloradov: свинорылый иди свинец собирай, как твой президент петя алкаш
sg76g 17 марта 2018 | 08:57
Решил выибнуться. Борька шарфиком удушился, а его холуй на своем же поводке..
sbk 17 марта 2018 | 08:58
А собака разве не могла его поводком удавить?
Эта версия должна быть первой, по-моему.
Верно, Лавров?
mafiya71 17 марта 2018 | 09:21
sbk: нет. Это его собака на днях прилетела из Москвы, а в чемодане был поводок. Да, Тереза мей
sasass 17 марта 2018 | 09:00
Убийство Березовского замяли , убийство Литвиненко тоже до конца не довели и убийство Глущкова тоже пытались застирать - вот поэтому убийцы в Королевстве так вольготно и безнаказанно себя чувствуют...
sg76g 17 марта 2018 | 09:11
sasass:
А не знаю почему молчит общество по защите животных. Душат их их же поводкаим - и тишина..
velbkeirf1 17 марта 2018 | 09:48
Дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел; другая бабушка шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками; двоюродный брат несколько раз судился за поджог и в Картоузах перерезал себе куском стекла сонную артерию
Это может быть плохая наследственность ну или уж очень хорошая
estamp 17 марта 2018 | 10:06
У Пуьина Новичек кончился?