Стали известны некоторые подробности смерти в Лондоне соратника Бориса Березовского Николая Глушкова

Экс-замгендиректора «Аэрофлота» мог быть задушен собачьим поводком. Об этом газете The Independent рассказал неназванный источник. О том, что причиной смерти российского предпринимателя стало сдавливание шеи, сообщили накануне в Скотленд-Ярде. Дело расследуется по статье убийство.

68-летнего Глушкова нашли мертвым 12 марта в его доме на юго-западе Лондона.