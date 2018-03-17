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08:31, 17 марта 2018

Стали известны некоторые подробности смерти в Лондоне соратника Бориса Березовского Николая Глушкова

Экс-замгендиректора «Аэрофлота» мог быть задушен собачьим поводком. Об этом газете The Independent рассказал неназванный источник. О том, что причиной смерти российского предпринимателя стало сдавливание шеи, сообщили накануне в Скотленд-Ярде. Дело расследуется по статье убийство.
68-летнего Глушкова нашли мертвым 12 марта в его доме на юго-западе Лондона.

Комментарии

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meister_luvin 17 марта 2018 | 08:35

О поводке

Ждём как Клейменов в главной информпрограмме России («Время») на самом главном канале ЦТ РФ заявит вновь о педагогическом уроке: собаке собачья смерть.

Признание вновь сделает на весь мир

nelibermot17 17 марта 2018 | 08:50

Собачиий поводок? Ну тогда это хозяева этого пса

kaputvsemu 17 марта 2018 | 09:20

Экс-замгендиректора «Аэрофлота» мог быть задушен собачьим поводком.
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Заигрался с корги?

cuzmich35 17 марта 2018 | 08:37

Прикольно,как дохнут эти скоты,еще совсем недавно грабившие Россию!
Чичварик видимо обоссался от страха!

sbk 17 марта 2018 | 08:43

cuzmich35: Зато те, что сейчас ее грабят, не только не дохнут,
но даже благоденствуют...

rus 17 марта 2018 | 08:43

cuzmich35: ...Чичварик видимо обоссался от страха!


Еще пара подобных демонстративных расправ в Англии с врагами народа и они толпой хлынут в Россию со своими миллиардами под защиту Путина! Тут главное не останавливаться....

opiatnovyi63 17 марта 2018 | 09:06

rus: Он и дает указания на их убийство! Зачем же им приближать свою смерть?

rus 17 марта 2018 | 09:17

opiatnovyi63: ...Он и дает указания на их убийство!


Думаете, агенты ее величества уже управляются из Кремля Путиным?

el_borz 17 марта 2018 | 08:43

Поводок собаки " Мушки" А. Горного..стопудово..

varangian2011 17 марта 2018 | 08:55

cuzmich35: Те кто сейчас её грабят, ссут гораздо больше Чичваркина, поэтому и "валят" всех подряд не взирая ни на возраст, ни на пол. Забывают только что этим открывают ящик Пандоры, на аналогичные действия в отношении них самих.

balya 17 марта 2018 | 10:07

varangian2011: А кто вам сказал, что Чичваркин грабил Россию? Чиваркин создал свою Евросеть сам, с нуля, а когда бизнес раскрутился и стал очень прибыльным появились "товарищи" из..., нет, не уголовники, напротив "крышеватели" и потребовали себе долю. А тут и "подарок" появился в лице менеджера, который обворовал Чичваркина. Чичваркин набил ему морду, а тот побежал к "товарищам" и закрутилось. Не надо обвинять Чиваркина в том, к чему он совершенно не причастен. Почему у людей такая короткая память - это я про вас.

zztop1960 17 марта 2018 | 09:05

cuzmich35: Портянки должны боготворить Березовского , ведь это он привёл Путина к власти

daos15 17 марта 2018 | 08:37

Они геи такие проказники, пошалили неудачно просто ...

daos15 17 марта 2018 | 08:40

"Жену или мужа" проверить надо ! Он же "замужем или женат" официально давно.

mamiluk 17 марта 2018 | 08:41

Знакомый след от ГРУ...то шарфиком...то повадком...то чаем...да уж...жизнь в стране наладить не умеют,зато наловчились убивать...врать и продолжать воровать,да что уж там...грабить!

rus 17 марта 2018 | 08:46

mamiluk: ...жизнь в стране наладить не умеют...


Вы добиваетесь, чтобы Вас строем водили?

nf5096004 17 марта 2018 | 08:55

rus: а по-вашему альтернатива сегодняшнему положению граждан России хождение строем?

rus 17 марта 2018 | 09:14

nf5096004: ...по-вашему альтернатива сегодняшнему положению граждан России хождение строем?

А тут у нас с Вами консенсус, современная путинская Россия имеет невиданные ранее свободы, и соответствующая им, ТОТАЛЬНОЕ изобилие. Что еще надо, трудно представить, ежели, только поделить всем поровну.
А вот мой оппонент, судя по его реплике, как минимум, желает, чтобы его водили за ручку?!

opiatnovyi63 17 марта 2018 | 09:08

rus: А что, птригожинцы давно ходят гуськом?

mafiya71 17 марта 2018 | 09:16

opiatnovyi63: а навальники, рачком

rus 17 марта 2018 | 09:34

opiatnovyi63: ...что, птригожинцы давно ходят гуськом?


:-)) Мы не только ходим, мы уже порхаем с удовольствия, столько вы - оппы, даете поводов изощренно поиздеваться над вами всласть.

detul 17 марта 2018 | 08:43

Поводок явно из России. И следы от поводка в самолете рейса Москва - Лондон остались. Британию атакуют.

scull 17 марта 2018 | 08:46

Нужно найти страну-изготовителя поводка и ввести санкции...

davi__koloradov 17 марта 2018 | 08:54

Мокшанские пОроси себе срок добавили, хи-хи.

mafiya71 17 марта 2018 | 09:19

davi__koloradov: свинорылый иди свинец собирай, как твой президент петя алкаш

sg76g 17 марта 2018 | 08:57

Решил выибнуться. Борька шарфиком удушился, а его холуй на своем же поводке..

sbk 17 марта 2018 | 08:58

А собака разве не могла его поводком удавить?
Эта версия должна быть первой, по-моему.
Верно, Лавров?

mafiya71 17 марта 2018 | 09:21

sbk: нет. Это его собака на днях прилетела из Москвы, а в чемодане был поводок. Да, Тереза мей

sasass 17 марта 2018 | 09:00

Убийство Березовского замяли , убийство Литвиненко тоже до конца не довели и убийство Глущкова тоже пытались застирать - вот поэтому убийцы в Королевстве так вольготно и безнаказанно себя чувствуют...

sg76g 17 марта 2018 | 09:11

sasass:
А не знаю почему молчит общество по защите животных. Душат их их же поводкаим - и тишина..

(комментарий скрыт)

velbkeirf1 17 марта 2018 | 09:48

Дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел; другая бабушка шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками; двоюродный брат несколько раз судился за поджог и в Картоузах перерезал себе куском стекла сонную артерию
Это может быть плохая наследственность ну или уж очень хорошая

estamp 17 марта 2018 | 10:06

У Пуьина Новичек кончился?

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