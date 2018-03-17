08:29, 17 марта 2018
Канада и Германия намерены оказывать полную поддержку Лондону в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Скрипаля
Канада и Германия намерены оказывать полную поддержку Лондону в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом договорились канадский премьер Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Они разделяют озабоченность по поводу случая отравления нервно-паралитическим веществом в Соединенном Королевстве и подтверждают важность солидарности стран — членов НАТО в этом вопросе, сообщила канцелярия главы канадского правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров.
Комментарии23
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meister_luvin 17 марта 2018 | 08:37
Наши ястребы – самые лучшие друзья ястребов западных
neburzhui2 17 марта 2018 | 08:45
Накопают то что самим не понравится.
detul 17 марта 2018 | 08:46
Неужели лаборатория, вывезенная из Узбекистана, развернута в Канаде? А может там работают химики из Нукуса? .... Да там же работает известный расследователь Макларен !! Который блестяще расследовал применение допинга в России !! Этот точно поможет.
dmitry35 17 марта 2018 | 09:48
detul: В Канаде много выходцев из Украины. Из-за своей безграничной "любви" к РФ они сами напросились на эту помощь, чтобы иметь хоть какой-нибудь повод поцапаться с РФ.
prade 17 марта 2018 | 09:54
dmitry35: "В Канаде много выходцев из Украины. ... чтобы иметь хоть какой-нибудь повод поцапаться с РФ".
Украинцам не нужен повод, чтобы "цапаться" с РФ. РФ дала им такой повод, когда аннексировала Крым и устроила войну на Донбассе. Кроме того, украинцы каждый день бьют Россию на Донбассе.
detul 17 марта 2018 | 10:03
prade: Конечно бьют. Дальнобойной артиллерией и Градами. Думаю, в Канаде украинцы работают. А уехали туда от киевской власти. И правильно сделали. Это не их война. А теперь и Украина - не их страна.
detul 17 марта 2018 | 10:05
dmitry35: Сидеть на диване и цапаться через интернет? Ну наверное. Только чем они могут помочь британцам не очень понятно. может рассмотреть чемоданы на карте гугла, или проследить полет чемодана из Москвы в Солсбери.
kotvinder2 17 марта 2018 | 08:50
Вот так на наших глазах была укомплектована палата № 6.
smith_1984_ 17 марта 2018 | 08:50
Слушал интервью Познера на артивиай,и там он рассказывал,эксперты говорят что если у британцев есть образец этого газа,в его структуре есть маркер и можно узнать где он сделан легко,но британцы его не показывают,почему?
detul 17 марта 2018 | 08:53
smith_1984_: Там неправильный маркер. Сейчас его сотрут, и поставят правильный.
smith_1984_ 17 марта 2018 | 08:57
detul: не знаю,хотя еще говорят что этот тип газа на который британцы ссылаются создается из обычных хим.соединений которые каждый по отдельности не запрещен,а формула как их собрать в этот боевой газ была выложена в публичный доступ.И если это правда,да они че совсем офигели строить на этом свои обвинения.
grossalexis032018 17 марта 2018 | 09:38
smith_1984_: Познер что вдруг стал химиком-аналитиком или он в этом вопросе читатель журнала "Юный натуралист"? До кучи еще говорят, что кур доят.
vezdehod 17 марта 2018 | 09:43
smith_1984_:
Слушал интервью Познера на артивиай,и там он рассказывал,эксперты говорят что если у британцев есть образец этого газа,в его структуре есть маркер и можно узнать где он сделан легко,но британцы его не показывают,почему?
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Да по кочану! Великобритания, в своё время. предоставила России образец ПОЛОНИЯ, котором траванули подполковника Летвиненко и - что из того последовало?
grossalexis032018 17 марта 2018 | 09:53
vezdehod: Бесполезно тыблям объяснять, что в лабораторные образцы маркер не встраивается. У этих умников и агент А-230 обыкновенных химический элемент ;))
piterjanis 17 марта 2018 | 09:02
еще Украину попросите помочь,точно следствие будет объективным.
dmitry35 17 марта 2018 | 09:50
piterjanis: Украина будет помогать через своих, живущих в Канаде.
alalrom 17 марта 2018 | 09:16
Холуи показали умение лизать властные задницы, высказались. .
Но вот вопросик к холуям:
Какой газ использовали англичане чтобы убить 130 россиян человек в Нордосте?
Какой газ был применён?
Кто из английских диверсантов был осуждён за это преступление?
ОТВЕТА НЕТ
.
mwxp 17 марта 2018 | 09:21
alalrom: Вышеупомянутые деятели посещают Эхо не для того, что бы почерпнуть альтернативную информацию, а просто опорожниться своим гнилым нутром.
piterjanis 17 марта 2018 | 09:21
alalrom: попроси холуёк путинский канаду помомочь в расследовании.
alalrom 17 марта 2018 | 09:37
piterjanis:
головка у тебя давно бо-бо?
Хотелось бы доверят своим Президенту и Патриарху.
Увы, не получаются, слишком часто, как бы помягче сказать: сообщают не соответствующие фактам сведения.
grizzlybear 17 марта 2018 | 09:26
Дождемся Австралии и запасемся попкорном.
Интересно, какую пакость старушка Мэй придумает к матчу ЦСКА - Арсенал? Надо же как-то реагировать!
grossalexis032018 17 марта 2018 | 09:44
grizzlybear: Самое прикольное - не выдать визы коняшкам. И запретить в пабах рюсси наливать пиво и ель ;)) Можно подговорить стадионного кота нассать в бутцы вратарю.
grossalexis032018 17 марта 2018 | 10:06
Большинство масс-спектографо стоящих в РФушке построены на английские гранты. В Канаде очень сильная школа аналитической химии. НО главное портосы не в этом - разведовательное сообщество;))
Отдельным челам советую спросить у Познера про качественную реакцию на глицерин - либо ручки ножки оторвет, либо получите контрастный синий цвет. С Познером скорее первое ;))