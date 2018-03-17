Канада и Германия намерены оказывать полную поддержку Лондону в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Скрипаля

Канада и Германия намерены оказывать полную поддержку Лондону в расследовании дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом договорились канадский премьер Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Они разделяют озабоченность по поводу случая отравления нервно-паралитическим веществом в Соединенном Королевстве и подтверждают важность солидарности стран — членов НАТО в этом вопросе, сообщила канцелярия главы канадского правительства по итогам телефонного разговора двух лидеров.