Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия королевства

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам министра, Великобритания не проводит тщательного расследования атаку на Сергея Скрипаля.

«Когда, я надеюсь, поправится господин Скрипаль, почему же у потерпевшего-то не спросить, он, наверное, может пролить свет на многое из того, что произошло в тот день, когда вся эта трагедия случилась. Ну и отсутствие вообще каких-то намеков на то, когда начнется судебный процесс. Понимаете, в деле Литвиненко при всей тоже срежиссированности этой истории, при всей какой-то непонятной загадочности и таинственности, там хотя бы суд прошел, после которого уже британское правительство стало делать некие рефлексии. А сейчас и суда не начиналось. Поэтому мне уже не хочется комментировать происходящие, пусть остается на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ничем не оправданную игру на русофобском поле».

Точное число дипломатов, которые будут высланы из России в качестве ответных мер, не называется