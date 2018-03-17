Z Архив новостей новости
5 6 6 308
08:05, 17 марта 2018

Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия королевства

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам министра, Великобритания не проводит тщательного расследования атаку на Сергея Скрипаля.

«Когда, я надеюсь, поправится господин Скрипаль, почему же у потерпевшего-то не спросить, он, наверное, может пролить свет на многое из того, что произошло в тот день, когда вся эта трагедия случилась. Ну и отсутствие вообще каких-то намеков на то, когда начнется судебный процесс. Понимаете, в деле Литвиненко при всей тоже срежиссированности этой истории, при всей какой-то непонятной загадочности и таинственности, там хотя бы суд прошел, после которого уже британское правительство стало делать некие рефлексии. А сейчас и суда не начиналось. Поэтому мне уже не хочется комментировать происходящие, пусть остается на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ничем не оправданную игру на русофобском поле».

Точное число дипломатов, которые будут высланы из России в качестве ответных мер, не называется

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

oldkettle 17 марта 2018 | 08:11

"Сто, не дысыс? А а как дысал, как лычал?"

wuwer 17 марта 2018 | 08:11

Наверное бритты-дипломаты передерутся за право остаться в такой высокодуховитой стране.
Наши то...мужественно ...пуская скупую слезу,...стиснув зубы ...поплетутся обратно "домой"

laksap 17 марта 2018 | 08:22

wuwer:
Скрипарь - ну просто принц Фердинанд. Он вероятно, и не догадывался.

snips 17 марта 2018 | 08:13

Лавруша тебе жи алигархи гудок разорвут если их пресанут на хаты в ландонах а так и будет если не перестанешь быковать

mppv 17 марта 2018 | 08:19

Дак по процедуре высылки этап (маршрут) - будет определён?

perevozchik62 17 марта 2018 | 08:20

Боится Лавров, как бы бритишей не обидеть, вышлют наверное одну уборщицу, а то не дай бог его и Путино - Песковским деткам в Англии кислород перекроют, на что жить они будут бедняжки ?

Сегодня в эфире