Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия королевства
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам министра, Великобритания не проводит тщательного расследования атаку на Сергея Скрипаля.
«Когда, я надеюсь, поправится господин Скрипаль, почему же у потерпевшего-то не спросить, он, наверное, может пролить свет на многое из того, что произошло в тот день, когда вся эта трагедия случилась. Ну и отсутствие вообще каких-то намеков на то, когда начнется судебный процесс. Понимаете, в деле Литвиненко при всей тоже срежиссированности этой истории, при всей какой-то непонятной загадочности и таинственности, там хотя бы суд прошел, после которого уже британское правительство стало делать некие рефлексии. А сейчас и суда не начиналось. Поэтому мне уже не хочется комментировать происходящие, пусть остается на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ничем не оправданную игру на русофобском поле».
Точное число дипломатов, которые будут высланы из России в качестве ответных мер, не называется
Комментарии6
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oldkettle 17 марта 2018 | 08:11
"Сто, не дысыс? А а как дысал, как лычал?"
wuwer 17 марта 2018 | 08:11
Наверное бритты-дипломаты передерутся за право остаться в такой высокодуховитой стране.
Наши то...мужественно ...пуская скупую слезу,...стиснув зубы ...поплетутся обратно "домой"
laksap 17 марта 2018 | 08:22
wuwer:
Скрипарь - ну просто принц Фердинанд. Он вероятно, и не догадывался.
snips 17 марта 2018 | 08:13
Лавруша тебе жи алигархи гудок разорвут если их пресанут на хаты в ландонах а так и будет если не перестанешь быковать
mppv 17 марта 2018 | 08:19
Дак по процедуре высылки этап (маршрут) - будет определён?
perevozchik62 17 марта 2018 | 08:20
Боится Лавров, как бы бритишей не обидеть, вышлют наверное одну уборщицу, а то не дай бог его и Путино - Песковским деткам в Англии кислород перекроют, на что жить они будут бедняжки ?