Участники движения «Солидарность» планируют возложить цветы к мемориальной доске, посвящённой Немцову

Участники движения «Солидарность» и их сторонники планируют сегодня возложить цветы к мемориальной доске, посвящённой Борису Немцову. Накануне в церемонии установки таблички оппозиционные активисты отказались принимать участие.

Памятная акция — возложение цветов к дому 3 по Малой Ордынке — состоится в три часа дня. «Солидарность» призывает присоединиться к мероприятию «сторонников демократического развития России», — об этом говорится на сайте движения. Установку мемориальной доски Борису Немцову руководство «Солидарности» называет результатом давления со стороны гражданского общества и «первым шагом» по увековечению памяти убитого политика. При этом во вчерашней церемонии открытия мемориальной доски «Солидарность» участвовать не стала, — об этом решении сообщил лидер движения Илья Яшин. На Малую Ордынку не приехали и сланы семьи Бориса Немцова. Его дочь Жанна, слова которой приводит «Коммерсантъ» , сказала, что ее не устраивает дата, на которую назначили открытие таблички. По словам Немцовой, вчерашнее мероприятие носило отчётливый предвыборный характер.

О том, что за два дня до выборов откроет на доме, где жил Борис Немцов, будет открыта мемориальная табличка, на днях заявила Ксения Собчак. Накануне очередной годовщины убийства Немцова она получила одобрение мэрии Москвы на установку таблички.