На Украине у россиян могут возникнуть трудности с голосованием

Власти страны пообещали не пускать их в дипучреждения, где должны быть расположены избирательные участки. Это решение может коснуться более 70 тысяч избирателей.

В российские консульства на Украине будут пропускать только людей с дипломатическими паспортами, предупредил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Именно в них в воскресенье должны были открыться участки для голосования. В Киеве считают выборы российского президента незаконными из-за их проведения в Крыму. Таким образом, как пояснили «Эху Москвы» в ЦИК, более 70 тысяч человек могут лишиться права голоса на участках в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. В Москве считают такое решение вмешательством во внутренние дела России. Так, МИД намерен получить оценку действиям Украины в ООН и ОБСЕ. Во внешнеполитическом ведомстве говорят, что запрет на проведение голосования противоречат положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод и нормам международного права.

Как отмечается, в день выборов российские диппредставительства будут взяты под усиленную охрану.