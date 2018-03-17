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Эксклюзив Эха 08:01, 17 марта 2018

На Украине у россиян могут возникнуть трудности с голосованием

Власти страны пообещали не пускать их в дипучреждения, где должны быть расположены избирательные участки. Это решение может коснуться более 70 тысяч избирателей.

В российские консульства на Украине будут пропускать только людей с дипломатическими паспортами, предупредил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Именно в них в воскресенье должны были открыться участки для голосования. В Киеве считают выборы российского президента незаконными из-за их проведения в Крыму. Таким образом, как пояснили «Эху Москвы» в ЦИК, более 70 тысяч человек могут лишиться права голоса на участках в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. В Москве считают такое решение вмешательством во внутренние дела России. Так, МИД намерен получить оценку действиям Украины в ООН и ОБСЕ. Во внешнеполитическом ведомстве говорят, что запрет на проведение голосования противоречат положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод и нормам международного права.

Как отмечается, в день выборов российские диппредставительства будут взяты под усиленную охрану.

Комментарии

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rico76 17 марта 2018 | 08:08

Хохлы - дикий народ!

ramun 17 марта 2018 | 08:11

rico76: На себя посмотри.

rico76 17 марта 2018 | 08:15

ramun: Смотрю и вижу отличия...
во время выборов Президента Украины все желающие могли в Москве и других городах России проголосовать.

semper_fidelis 17 марта 2018 | 08:15

Это что же такое делается-то, а?! Мотю Ганапольского, Жеку Киселёва и Аркашу Бабченко и прочих лишенцев не допустят проголосовать против Путина?! Зрада, однозначно!

rico76 17 марта 2018 | 08:17

semper_fidelis: да ради этого они и в Москву припрутся!))

andreyoo 17 марта 2018 | 08:18

Послезавтра хомячки станут упоенно замчитывать всех кто не проголосовал в окликнувшиеся на бойкот. И этих засчитают.

rico76 17 марта 2018 | 08:25

andreyoo: Предвкушаю как послезавтра либерасня и хохлотроли, в бессильной злобе поднимут здесь вой!)) жду с нетерпением

scull 17 марта 2018 | 08:23

Не страшно. Какой нормальный россиянин будет жить в укрогабонии???

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