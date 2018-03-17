В России наступил день тишины

Кандидатам в президенты и партиям запрещено заниматься агитацией.

Эта норма существует, чтобы избиратели могли делать свой выбор без всякого давления извне. За нарушение простым гражданам и юридическим лицам грозит административная ответственность. В начале недели СМИ запретили публиковать результаты общественного мнения, прогнозы и другие исследования, касающиеся выборов.

В воскресенье проголосовать можно с 8 утра до 8 вечера, как по месту нахождения, так и по месту регистрации. Уровень явки – один из важнейших показателей для Кремля. Регионам предписано мобилизовать бюджетников и реализовать различные проекты на избирательных участках – фотографии, школьные референдумы, большие семейные игры, конкурсы, оформление подписки на газеты – чтобы увеличить число проголосовавших. К участию призывают популярные блогеры, сетевые магазины и банки.

Всего в России и за ее пределами зарегистрировано более 110 миллионов избирателей.