Лысова стала второй в лыжной гонке на 7,5 км для слабовидящих атлетов на Паралимпиаде

Российская лыжница Михалина Лысова завоевала серебряную медаль в гонке на 7,5 км с раздельным стартом классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхенчхане.



Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Она показала время 22 минуты 55,6 секунды, проиграв победительнице 36,3 секунды. Победу одержала белоруска Светлана Саханенко с результатом 22.19,3, третье место заняла австрийка Карина Эдлингер (+1.03,6).



Российская лыжница Марина Галицына со спортсменом-ведущим Максимом Пироговым финишировала на четвертой позиции (+1.15,2). Екатерина Мошковская с Артемом Нориным стала шестой (+2.21,1).



Лысова является шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхенчхане она завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км и серебро в гонке на 10 км. Россиянка стала восьмикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира, сообщает ТАСС.