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07:32, 17 марта 2018

«Первый канал» сегодня, в день тишины, планирует показать художественный фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова

В пресс-службе телеканала отказались связывать показ картины за несколько часов до начала президентских выборов с агитацией, заявив, что телепремьера приурочена к годовщине референдума в Крыму.

Комментарии

19

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sasass 17 марта 2018 | 07:36

Феодальная власть , что хочет то и делает ...

ha12raz 17 марта 2018 | 07:40

День аннексии , оккупации и агрессии........перед продолжением

daos15 17 марта 2018 | 07:40

С удовольствием смотрю сериал Родина, последний сезон про Россию - рекомендую, смешно, но качественно. Вот она КЛАССНАЯ пропаганда _

serjo1977 17 марта 2018 | 07:57

daos15: Первый раз в жизни ставлю тебе "лайк", и полностью с тобой соглашаюсь: с понедельника для России действительно начнётся последний сезон...

sg76g 17 марта 2018 | 07:41

Показ связан с датой возращения Крыма, а не с выборами..
Все правильно, свотрим все

rihard 17 марта 2018 | 07:49

sg76g: Тратить время на просмотр этого дерьма? Какой фильм, такие и выборы.

aisterh 17 марта 2018 | 08:08

rihard: фильм реальное дно. Не позорились бы. Пиманов жополиз

serjo1977 17 марта 2018 | 08:00

sg76g: Смотри, смотри. Тебе можно - глупее уже всё равно не станешь.

eyjafjallajoekull 17 марта 2018 | 07:47

Вот так они действуют и по всему миру. Вообще-то достаточно примитивно: сначала назначили выборы на день присоединения Крыма, затем под эту дату показывают пропагандисткий фильм. В день выборов, думаю ещё что-нибудь придумают, поскольку моральные и этические ограничители у них полностью отсутствуют. Потрясающе низко обрушился интеллектуальный уровень в мире, чтобы вестись на такие дешевые разводки.

midnightblues 17 марта 2018 | 08:17

eyjafjallajoekull: А в мире никто не ведется
кроме совкорабов

serjo1977 17 марта 2018 | 07:50

Не понимаю, почему все так взъелись на Первый канал именно сегодня. Они Законом подтираются КАЖДЫЙ день. И никого особо это не напрягает. А почему сегодня, вдруг, нельзя?

mamiluk 17 марта 2018 | 07:57

А как же день "тишины?"...Тишины для кого...для холопов?...Пропа-гандоны....

serjo1977 17 марта 2018 | 08:06

mamiluk: Какой день тишины? День тишины объявляется за сутки до выборов. Выборы будут в лучшем случае через несколько лет. Так что никакого дня тишины сегодня нет, и быть не может.

ostanovka 17 марта 2018 | 07:58

Все зомби прильнут к экранам и будут не отрываясь с восторгом лицезреть путлера.
Насладятся, и вместе с детьми в последний бой, в танках гореть. Фюлерку заботы меньше.

midnightblues 17 марта 2018 | 08:21

ostanovka: Нее-кому это интересно
Впрочем,иногда правда они смотрят
Один в день послания купил водку
тк у нас в Черногории боярышника не найдешь
и к концу послания он был в полном восторге
не мог встать с дивана

(комментарий скрыт)

putin_itogy 17 марта 2018 | 08:04

Власть Лысогнома в России в руках у гопника и Смотрящего.
Что хоту - то и верчу.
А чё вы мне сделаете...?
У меня есть "Кинжал" и мои Искандеры смеются над всеми..

aisterh 17 марта 2018 | 08:05

Такого говна вы еще не видели...

vsehporvem 17 марта 2018 | 08:07

Хомячье! Вы ведь не смотрите зомбоящик - чего так возбудились то?
Крым - это Россия, а вы можете продолжать подпрыгивать и надувать щёки.
Скажу по секрету - этот фильм покажет 18.03 ещё и телеканал RT и в СШП и в мелкобритании (ибо закрыть его у мелкобритов духу не хватило).

andreyoo 17 марта 2018 | 08:23

Фильм, кстати, паршивенький.
Но, опять же кстати, Путин в нем не упоминается.

Сегодня в эфире