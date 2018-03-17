07:32, 17 марта 2018
«Первый канал» сегодня, в день тишины, планирует показать художественный фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова
В пресс-службе телеканала отказались связывать показ картины за несколько часов до начала президентских выборов с агитацией, заявив, что телепремьера приурочена к годовщине референдума в Крыму.
Комментарии19
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sasass 17 марта 2018 | 07:36
Феодальная власть , что хочет то и делает ...
ha12raz 17 марта 2018 | 07:40
День аннексии , оккупации и агрессии........перед продолжением
daos15 17 марта 2018 | 07:40
С удовольствием смотрю сериал Родина, последний сезон про Россию - рекомендую, смешно, но качественно. Вот она КЛАССНАЯ пропаганда _
serjo1977 17 марта 2018 | 07:57
daos15: Первый раз в жизни ставлю тебе "лайк", и полностью с тобой соглашаюсь: с понедельника для России действительно начнётся последний сезон...
sg76g 17 марта 2018 | 07:41
Показ связан с датой возращения Крыма, а не с выборами..
Все правильно, свотрим все
rihard 17 марта 2018 | 07:49
sg76g: Тратить время на просмотр этого дерьма? Какой фильм, такие и выборы.
aisterh 17 марта 2018 | 08:08
rihard: фильм реальное дно. Не позорились бы. Пиманов жополиз
serjo1977 17 марта 2018 | 08:00
sg76g: Смотри, смотри. Тебе можно - глупее уже всё равно не станешь.
eyjafjallajoekull 17 марта 2018 | 07:47
Вот так они действуют и по всему миру. Вообще-то достаточно примитивно: сначала назначили выборы на день присоединения Крыма, затем под эту дату показывают пропагандисткий фильм. В день выборов, думаю ещё что-нибудь придумают, поскольку моральные и этические ограничители у них полностью отсутствуют. Потрясающе низко обрушился интеллектуальный уровень в мире, чтобы вестись на такие дешевые разводки.
midnightblues 17 марта 2018 | 08:17
eyjafjallajoekull: А в мире никто не ведется
кроме совкорабов
serjo1977 17 марта 2018 | 07:50
Не понимаю, почему все так взъелись на Первый канал именно сегодня. Они Законом подтираются КАЖДЫЙ день. И никого особо это не напрягает. А почему сегодня, вдруг, нельзя?
mamiluk 17 марта 2018 | 07:57
А как же день "тишины?"...Тишины для кого...для холопов?...Пропа-гандоны....
serjo1977 17 марта 2018 | 08:06
mamiluk: Какой день тишины? День тишины объявляется за сутки до выборов. Выборы будут в лучшем случае через несколько лет. Так что никакого дня тишины сегодня нет, и быть не может.
ostanovka 17 марта 2018 | 07:58
Все зомби прильнут к экранам и будут не отрываясь с восторгом лицезреть путлера.
Насладятся, и вместе с детьми в последний бой, в танках гореть. Фюлерку заботы меньше.
midnightblues 17 марта 2018 | 08:21
ostanovka: Нее-кому это интересно
Впрочем,иногда правда они смотрят
Один в день послания купил водку
тк у нас в Черногории боярышника не найдешь
и к концу послания он был в полном восторге
не мог встать с дивана
putin_itogy 17 марта 2018 | 08:04
Власть Лысогнома в России в руках у гопника и Смотрящего.
Что хоту - то и верчу.
А чё вы мне сделаете...?
У меня есть "Кинжал" и мои Искандеры смеются над всеми..
aisterh 17 марта 2018 | 08:05
Такого говна вы еще не видели...
vsehporvem 17 марта 2018 | 08:07
Хомячье! Вы ведь не смотрите зомбоящик - чего так возбудились то?
Крым - это Россия, а вы можете продолжать подпрыгивать и надувать щёки.
Скажу по секрету - этот фильм покажет 18.03 ещё и телеканал RT и в СШП и в мелкобритании (ибо закрыть его у мелкобритов духу не хватило).
andreyoo 17 марта 2018 | 08:23
Фильм, кстати, паршивенький.
Но, опять же кстати, Путин в нем не упоминается.