07:32, 17 марта 2018
Объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций составил более 7 миллиардов долларов
Объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций от иностранных и российских инвесторов составил более 7 миллиардов долларов. Это почти вдвое превысило предложение. Минфин решил ограничиться 4 миллиардами. Основную долю инвесторов, несмотря на неблагоприятный информационный фон для России, составили британцы и американцы, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, ведомство может в этом году еще раз разместить евробонды, в том числе в других валютах.
Комментарии8
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perevozchik62 17 марта 2018 | 07:37
Опять Родину жидам продают сволочи !
Нет бы "майские указы " выполнять !
daos15 17 марта 2018 | 07:44
Чушь какая то ! Во первых мы изгои, во вторых экономика в развале, в третьих кровавый режим и т.д )))
matsuvi 17 марта 2018 | 08:06
daos15: Под 4,62%. Это очень дорого.
vsehporvem 17 марта 2018 | 08:11
matsuvi: Для инвесторов самое то!
vikwlad 17 марта 2018 | 08:26
Подождём, что скажет по этому поводу Сергей Алексашенко. Путинским чиновникам верить нельзя.
vsehporvem 17 марта 2018 | 08:00
Логично! Если можно хорошо заработать, то почему бы не прикупить?
eyjafjallajoekull 17 марта 2018 | 08:17
Опять верёвку для себя продают за 300% прибыли? Все-таки, интересно как люди, которые не могут связать концы с концами смогли заработать эти деньги?
vsehporvem 17 марта 2018 | 08:20
eyjafjallajoekull: Все-таки, интересно как люди, которые не могут связать концы с концами смогли заработать эти деньги?
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Тебя мама не учила в детстве, что считать деньги в чужом кармане это неприлично?