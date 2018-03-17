Объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций составил более 7 миллиардов долларов

Объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций от иностранных и российских инвесторов составил более 7 миллиардов долларов. Это почти вдвое превысило предложение. Минфин решил ограничиться 4 миллиардами. Основную долю инвесторов, несмотря на неблагоприятный информационный фон для России, составили британцы и американцы, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, ведомство может в этом году еще раз разместить евробонды, в том числе в других валютах.