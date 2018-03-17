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07:32, 17 марта 2018

Объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций составил более 7 миллиардов долларов

Объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций от иностранных и российских инвесторов составил более 7 миллиардов долларов. Это почти вдвое превысило предложение. Минфин решил ограничиться 4 миллиардами. Основную долю инвесторов, несмотря на неблагоприятный информационный фон для России, составили британцы и американцы, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, ведомство может в этом году еще раз разместить евробонды, в том числе в других валютах.

Комментарии

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perevozchik62 17 марта 2018 | 07:37

Опять Родину жидам продают сволочи !
Нет бы "майские указы " выполнять !

daos15 17 марта 2018 | 07:44

Чушь какая то ! Во первых мы изгои, во вторых экономика в развале, в третьих кровавый режим и т.д )))

matsuvi 17 марта 2018 | 08:06

daos15: Под 4,62%. Это очень дорого.

vsehporvem 17 марта 2018 | 08:11

matsuvi: Для инвесторов самое то!

vikwlad 17 марта 2018 | 08:26

Подождём, что скажет по этому поводу Сергей Алексашенко. Путинским чиновникам верить нельзя.

vsehporvem 17 марта 2018 | 08:00

Логично! Если можно хорошо заработать, то почему бы не прикупить?

eyjafjallajoekull 17 марта 2018 | 08:17

Опять верёвку для себя продают за 300% прибыли? Все-таки, интересно как люди, которые не могут связать концы с концами смогли заработать эти деньги?

vsehporvem 17 марта 2018 | 08:20

eyjafjallajoekull: Все-таки, интересно как люди, которые не могут связать концы с концами смогли заработать эти деньги?
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Тебя мама не учила в детстве, что считать деньги в чужом кармане это неприлично?

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