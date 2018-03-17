07:31, 17 марта 2018
Москва может ответить на принятые Лондоном в связи с делом Сергея Скрипаля меры в любую минуту
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Рано или поздно ведь британской стороне придется даже своим коллегам, которые в данной ситуации заявили о том, что они солидаризируются с Лондоном, придется представить какие-то вразумительные доказательства. И рано или поздно нужно будет перейти в режим утвердительных каких-то обвинений, не неких сослагательных наклонений. Пока мы этого не видели».
Песков добавил, что все ответные шаги будут обдуманными.
Комментарии11
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andreykochnev 17 марта 2018 | 07:34
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
putin2018 17 марта 2018 | 07:37
... доСТОЙный ответ в ОТВЕТ !!!
ha12raz 17 марта 2018 | 07:37
"Окурка" запустят.....махом
serjo1977 17 марта 2018 | 07:41
Воронежу приготовиться...
perevozchik62 17 марта 2018 | 07:41
Ну конечно ответят.
Но не сейчас. И наверное не в этой жизни.
А то как же будут жить в Лондоне дочки Пескова и Лаврова ?
Им что на панель идти, коксом торговать ?
ostanovka 17 марта 2018 | 07:49
Но, все граждане рашки давно забыли и про полтонны ко скольки, которые возят правительственным самолётом, и про подохших вояк в Сирии, и про два рухнувших самолёта и вертолет, все сосут русский лай в сторону мира и восхищаются собой.
Как однако помогло отравление!
vasyakirin 17 марта 2018 | 07:58
ostanovka: Единение электората перед нависшей угрозой (Не России, Не даже Кремлю, а лишь особям за его стенами)....
sasass 17 марта 2018 | 07:54
У Москвы пшик получиться , как и у Лондона...
shotabich Дмитрий Зотиков 17 марта 2018 | 07:58
Англия выслала 23 российских дипломатов из Лондона в Москву. В качестве ответной меры Россия выслала их из Москвы в Воронеж. Англия отменила визит Министра ИД Лаврова. Дипломаты были сосланы на Урал. Англия сообщила, что ни одна официальная делегация не приедет на ЧМ-18. Дипломаты оказались в Томске. Англия ввела санкции против российских олигархов. Дипломаты достигли Владивостока. Королева Англии заявила, что больше не будет пить чай в присутствии русских. В МИДе задумались: "Что теперь, в Тихом океане их что-ли топить"?
buzukin938 17 марта 2018 | 07:58
Расскажут о том, как англичайники трусливо поджали хвост, когда понаехавшие из стран Содружества азиаты десятилетиями трахали английских подростков - толерантность, мля! Расскажут, как Лондон стал прибежищем воров всех мастей и как английские власти действуют точнотак, как их прадедушки-пираты, ставшие за свои грабежи пэрами Англии. Расскажут, как герои из МИ-6 крысиным ядом отравили Литвиненко, а потом еще и повесили за член Березовского. Расскажут, што государство Мелкобритания останется без штанов, когда выплатит ЕС выходные отступные 102 миллиарда фунтов. Вот вам и причина этого наезда - эта визгливая старушонка, которая изображает железную бледи, кричит "Держи вора!", когда у нее жопа голая и задравшееся грязное бельишко развевается на ветру...
А шестьдесят девять посольских англичайников и англичашек выставить нахер в двадцать четыре часа вместе со шпионскими камнями и фальшивыми фунтами - штобы тут не устраивали подкупа мудаков для оранжевого бунта. Наверное, ждут - штобы схватить за руку и заклеймить каленым железом - во всю левую ягодицу, шобы нельзя было красоваться в бикини...
nikruchev 17 марта 2018 | 08:25
Палец уже на кнопке?