Москва может ответить на принятые Лондоном в связи с делом Сергея Скрипаля меры в любую минуту

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Рано или поздно ведь британской стороне придется даже своим коллегам, которые в данной ситуации заявили о том, что они солидаризируются с Лондоном, придется представить какие-то вразумительные доказательства. И рано или поздно нужно будет перейти в режим утвердительных каких-то обвинений, не неких сослагательных наклонений. Пока мы этого не видели».



Песков добавил, что все ответные шаги будут обдуманными.