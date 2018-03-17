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07:30, 17 марта 2018

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на высший государственный пост Китая — председателя КНР

Об этом сообщило агентство Синьхуа. В телеграмме российский лидер выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пекина ради повышения благосостояния и процветания народов двух стран.

Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР единогласно депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. На прошлой неделе в конституцию страны было внесено изменение, упраздняющее ограничение сроков его полномочий.

Комментарии

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daos15 17 марта 2018 | 07:35

Хохлозадые, где писк про Китай? Или страшно? Вдруг Си глазом недовольно пошевелит )))

snips 17 марта 2018 | 08:09

daos15: а им то чего парится это срашкин сосед он еще ханхингол вспомнит сто пудова там вместо мозга оружейная смазка уже давно как гласит китайская мудрость эти собаки смешат вас , что бы украсть золотые зубы ... угадай о ком это )))

j_partizan 17 марта 2018 | 07:38

Ещё бы он его не поздравил......

j_partizan 17 марта 2018 | 07:43

Конец экономического чуда.

astlire 17 марта 2018 | 08:22

j_partizan:
"чудо", только начинается.

tchizik 17 марта 2018 | 07:47

Си теперь навсегда, как и пу

ansata 17 марта 2018 | 07:49

В понедельник жди алаверды.

sasass 17 марта 2018 | 07:51

Узурпатор узурпатора издалека видит ...)))

neyexo 17 марта 2018 | 08:04

sasass: нам же лучше. До сих пор Китай удивлял здравым смыслом. И пугал. Теперь я спокоен

neyexo 17 марта 2018 | 08:02

Хорошо, что теперь в Китае нет ограничений - теперь он точно загнется

comanchero 17 марта 2018 | 08:02

普京先生是谁？
我不认识普京先生

Короче, Цзиньпин не знает, кто это такой.

manofoffice 17 марта 2018 | 08:09

И, казалось бы, причем тут голосование и день тишины...

astlire 17 марта 2018 | 08:16

12 век поздравил 11.

al101_2 17 марта 2018 | 08:27

Пу и Си- братья навек!

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