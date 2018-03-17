Об этом сообщило агентство Синьхуа. В телеграмме российский лидер выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пекина ради повышения благосостояния и процветания народов двух стран.

Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР единогласно депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. На прошлой неделе в конституцию страны было внесено изменение, упраздняющее ограничение сроков его полномочий.