07:30, 17 марта 2018
Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на высший государственный пост Китая — председателя КНР
Об этом сообщило агентство Синьхуа. В телеграмме российский лидер выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пекина ради повышения благосостояния и процветания народов двух стран.
Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР единогласно депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных представителей. На прошлой неделе в конституцию страны было внесено изменение, упраздняющее ограничение сроков его полномочий.
Комментарии14
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daos15 17 марта 2018 | 07:35
Хохлозадые, где писк про Китай? Или страшно? Вдруг Си глазом недовольно пошевелит )))
snips 17 марта 2018 | 08:09
daos15: а им то чего парится это срашкин сосед он еще ханхингол вспомнит сто пудова там вместо мозга оружейная смазка уже давно как гласит китайская мудрость эти собаки смешат вас , что бы украсть золотые зубы ... угадай о ком это )))
j_partizan 17 марта 2018 | 07:38
Ещё бы он его не поздравил......
j_partizan 17 марта 2018 | 07:43
Конец экономического чуда.
astlire 17 марта 2018 | 08:22
j_partizan:
"чудо", только начинается.
tchizik 17 марта 2018 | 07:47
Си теперь навсегда, как и пу
ansata 17 марта 2018 | 07:49
В понедельник жди алаверды.
sasass 17 марта 2018 | 07:51
Узурпатор узурпатора издалека видит ...)))
neyexo 17 марта 2018 | 08:04
sasass: нам же лучше. До сих пор Китай удивлял здравым смыслом. И пугал. Теперь я спокоен
neyexo 17 марта 2018 | 08:02
Хорошо, что теперь в Китае нет ограничений - теперь он точно загнется
comanchero 17 марта 2018 | 08:02
普京先生是谁？
我不认识普京先生
Короче, Цзиньпин не знает, кто это такой.
manofoffice 17 марта 2018 | 08:09
И, казалось бы, причем тут голосование и день тишины...
astlire 17 марта 2018 | 08:16
12 век поздравил 11.
al101_2 17 марта 2018 | 08:27
Пу и Си- братья навек!