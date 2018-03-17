В христианских странах сегодня отметят День святого Патрика

Он считается покровителем Ирландии, поэтому там эту дату отпразднуют особенно широко.

День святого Патрика, который уже давно приобрел репутацию самого веселого христианского праздника, в основном отмечают в Ирландии, Великобритании и США, где хорошо представлена ирландская диаспора. Парады по случаю праздника пройдут в Дублине, Лондоне, Нью-Йорке и других крупных городах. Участники мероприятий по традиции одеваются в зеленую одежду а также прикалывают на нее трилистники. Празднество трудно представить без алкоголя – в этот день специально смягчаются ограничения поста, связанные со спиртным.

В российской столице в эти дни проходит целый фестиваль ирландской культуры, включающий в себя десятки кинопоказов, гала-концерт, танцевально-музыкальные шоу, а также множество других мероприятий. Завершится фестиваль традиционным парадом в Сокольниках, который, правда. Пройдет лишь 24 марта.

В Москве участие в праздничных мероприятиях, как ожидается, примут несколько десятков тысяч человек.