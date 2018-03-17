В христианских странах сегодня отметят День святого Патрика
Он считается покровителем Ирландии, поэтому там эту дату отпразднуют особенно широко.
День святого Патрика, который уже давно приобрел репутацию самого веселого христианского праздника, в основном отмечают в Ирландии, Великобритании и США, где хорошо представлена ирландская диаспора. Парады по случаю праздника пройдут в Дублине, Лондоне, Нью-Йорке и других крупных городах. Участники мероприятий по традиции одеваются в зеленую одежду а также прикалывают на нее трилистники. Празднество трудно представить без алкоголя – в этот день специально смягчаются ограничения поста, связанные со спиртным.
В российской столице в эти дни проходит целый фестиваль ирландской культуры, включающий в себя десятки кинопоказов, гала-концерт, танцевально-музыкальные шоу, а также множество других мероприятий. Завершится фестиваль традиционным парадом в Сокольниках, который, правда. Пройдет лишь 24 марта.
В Москве участие в праздничных мероприятиях, как ожидается, примут несколько десятков тысяч человек.
Комментарии6
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ostapbey 17 марта 2018 | 07:07
Сегодня Патрика. С пивом
А завтра Путрика. С бояркой..
Даже
perevozchik62 17 марта 2018 | 07:18
А разве Россия христианская страна ?
Зачем нам чужие праздники , у нас масленница есть !
dunai10 17 марта 2018 | 07:22
perevozchik62: А разве Россия христианская страна ?
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А какая она по Вашему?
snips 17 марта 2018 | 08:05
dunai10: светская как бы )) 4или 5 % православнутые если верить вциом и муслимы не буду говорить сами загуглите прихереете от того какая страна христианская )))
dunai10 17 марта 2018 | 08:26
snips: светская как бы )) 4или 5 % православнутые если верить вциом и муслимы не буду говорить сами загуглите прихереете от того какая страна христианская )))
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Всё это конечно так, но условно принято считать, вероисповедание россиян (большинство) - христианство (православие).
dunai10 17 марта 2018 | 07:30
perevozchik62: Зачем нам чужие праздники ...
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Почитание святого наиболее распространено в Католической церкви. В Православной церкви было распространено местное почитание в отдельных общинах, а 9 марта 2017 года решением Священного Синода Русской православной церкви его имя было внесено в месяцеслов вместе с рядом древних христианских святых Запада как «святителя Патрикия, просветителя Ирландии» и установлением памяти 17/30 марта.