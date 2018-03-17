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Эксклюзив Эха 07:03, 17 марта 2018

Свердловчане из ЧВК Вагнера, рассказавшие о столкновениях с американцами 7 февраля в Сирии, пропали

Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент издания Znak.com Игорь Пушкарев. Пушкарев добавил, что откуда взялась информация о том, что Хитёва нет в живых у тех, кто об этом рассказывает, пока не удалось установить, но по совокупности имеющихся данных, можно говорить о том, что это может быть правдой.

Комментарии

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arye_11 17 марта 2018 | 07:09

Вот это и есть определение мафии в чистом виде.
"Сращивание уголовных элементов и государственных структур".
Банда "Вагнера", состоящая из "пахана", "шестерок", "солдат" владеет всеми видами оружия и занимается убийствами от имени государства.

ansata 17 марта 2018 | 07:21

arye_11: Они давно уже сиамские близнецы.

ostapbey 17 марта 2018 | 07:19

Большое дело водолазы спокойно делают в воде.Мол мы за ценой не постоим.
Главное что дымит и кружится планета и над Россией черный дым...
Даже....

(комментарий скрыт)

jblack2 17 марта 2018 | 07:21

Не известно кто сказал, но это может быть правдой.
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Джентльменам верят на слово?..

dunai10 17 марта 2018 | 07:35

jblack2: Джентльменам верят на слово?..
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Здесь уместно слово Джентльмены взять в кавычки. "Джентльмены". И судя по комментариям, верят и даже очень.

arkady1956 17 марта 2018 | 07:40

Свердловчане из ЧВК Вагнера,Моцарта,Бетховена....блин мы в какой реальности живем? Где Свердловск,где Сирия и где ЧВК им.Композиторов....Читаешь и думаешь,ну как минимум фантастический роман...Вмести мира-война,вместо процветания-выборы путина...Россия сошла с ума....

edyatel 17 марта 2018 | 07:44

Что за идиотизм? Дорогое Эхо, вы сначала выясните всё, а потом начинайте обсуждать.

А то получается, что вы хотите заставить работать по уточнению пользователей, а сами пожинать лавры.
Подлая политика.

ostapbey 17 марта 2018 | 08:28

edyatel: это тебе летчик Волошин такую мысль накаркал?

От имени Алмаз-антея даже?

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