Эксклюзив Эха 07:02, 17 марта 2018
Российские граждане на территории Украины, возможно, не смогут проголосовать на президентских выборах
В Киеве предупредили, что правоохранительные органы в воскресенье не будут пропускать россиян в диппредставительства. Четыре участка Москва собиралась открыть в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, где работают посольство и консульства.
Недопуск россиян является грубым нарушением международных обязательств, сказал «Эху Москвы» член ЦИК России Василий Лихачев. Лихачев добавил, что международные институты должны отреагировать на заявления представителей украинской власти. Сегодня ЦИК планирует провести консультации с российским МИДом.
Комментарии6
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ostapbey 17 марта 2018 | 07:13
Не хочут на родную Колыму?
Сыграть в ящик жидобандеровская норовят.
Их выбор же.
Даже.
jblack2 17 марта 2018 | 07:14
Но дуракам закон не писан.
Начатая с крови украинская "революция" продолжает удивлять своим бесконечным маразмом.
Видимо не зря крымчане вовремя ушли от всего этого.
serjo1977 17 марта 2018 | 07:37
jblack2: Ага, ушли. От меньшего маразма к большему.
davi__koloradov 17 марта 2018 | 07:17
Рашка, бандит и оккупант, вспомнила о международных обязательствах! Ржака!
sg76g 17 марта 2018 | 07:26
davi__koloradov:
С оккупантом как минимум бы надо разорвать дипотношения. Но куевская власть хочет и рыбку съесть и на куй сесть. И с "рашки" гроши иметь и с Ивропки тянуть, изображая жертву
Трусливые, подлые, двуличные пидорасы.. И ты, мразь, в том числе..
davi__koloradov 17 марта 2018 | 07:36
sg76g: Чаво такой злой, свин мокшанский? Бояры обожрался, хрен собачий, ты и твой папаша? Так проспись в луже по мокшанскому обычаю. Может, полегчает, хи-хи.