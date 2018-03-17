Российские граждане на территории Украины, возможно, не смогут проголосовать на президентских выборах

В Киеве предупредили, что правоохранительные органы в воскресенье не будут пропускать россиян в диппредставительства. Четыре участка Москва собиралась открыть в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, где работают посольство и консульства.

Недопуск россиян является грубым нарушением международных обязательств, сказал «Эху Москвы» член ЦИК России Василий Лихачев. Лихачев добавил, что международные институты должны отреагировать на заявления представителей украинской власти. Сегодня ЦИК планирует провести консультации с российским МИДом.