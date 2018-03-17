В России сегодня так называемый «день тишины»
В России сегодня — так называемый «день тишины»: за сутки до президентских выборов запрещена любая политическая агитация.
«День тишины» кое-где в России наступил ещё накануне: так, на Камчатке и в других самых восточных регионах страны запрет на агитацию начал действовать в пятницу в три часа дня по Москве. По закону, кандидаты в президенты, — их, напомню, восемь человек, включая действующего главу государства, — сегодня не могут проводить митинги и другие массовые акции в свою поддержку, волонтеры не вправе раздавать листовки, само собой, запрещена и трансляция агитационных роликов на телевидении и радио. Исключение составляет лишь ранее размещённая наружная политическая реклама — например, на билбордах. При условии, что они расположены не ближе 50 метров от избирательных участков. Также в «день тишины» ЦИК вправе напоминать о выборах и призывать граждан в них участвовать. «День тишины» законодательно установлен во многих странах мира: отсутствие агитации непосредственно перед выборами, по замыслу Центризбиркома, должен помочь избирателям определиться в своих предпочтениях без давления извне.
Запрет на агитацию будет действовать и завтра, в день выборов — до 21:00 по московскому времени, когда избирательные участки закроются на западе страны — в Калининградской области.
Комментарии7
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andreykochnev 17 марта 2018 | 07:22
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 17 марта 2018 | 07:25
Я не АГИТИРУЮ, Я по ДЕЛУ !!!
ostapbey 17 марта 2018 | 07:24
And the silence with thee, and no
the way to light and the world is the wall, and in the head only the wind.
And the silence with you and there is no way in the world and the world is a wall, in the head, and only the wind.....
zztop1960 17 марта 2018 | 07:27
Какая тишина в век интернета ?
daos15 17 марта 2018 | 07:33
Не когда не ходил, но завтра пойду! Демшиза убедила) Оказывается участок у меня в спортцентре, где я плаваю... Так что совмещу приятное с полезным )
oleg__ 17 марта 2018 | 07:34
Ха! Проснулись! Я уже месяц тишины насчитал!
zkotor 17 марта 2018 | 07:39
А завтра "день мертвеца"- все сидим дома, никуда не идём, улицы пусты