Министр юстиции США уволил замдиректора ФБР Маккейба

Замдиректор ФБР Эндрю Маккейб отправлен в отставку. Решение принял генпрокурор Джефф Сешнс, основываясь на отчете главного инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендации старшего должностного лица ведомства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление. Ранее Маккейба неоднократно критиковал в Твиттере президент Дональд Трамп.

Как напоминает Рейтер, Маккейб был «глубоко вовлечен» в расследования, касающиеся основной соперницы нынешнего главы США в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон. Также он принимал активное участие в расследовании дела о роли России в американских выборах.