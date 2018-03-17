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06:32, 17 марта 2018

Министр юстиции США уволил замдиректора ФБР Маккейба

Замдиректор ФБР Эндрю Маккейб отправлен в отставку. Решение принял генпрокурор Джефф Сешнс, основываясь на отчете главного инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендации старшего должностного лица ведомства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление. Ранее Маккейба неоднократно критиковал в Твиттере президент Дональд Трамп.
Как напоминает Рейтер, Маккейб был «глубоко вовлечен» в расследования, касающиеся основной соперницы нынешнего главы США в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон. Также он принимал активное участие в расследовании дела о роли России в американских выборах.

Комментарии

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alex57 17 марта 2018 | 06:49

очень хорошая новость. Эхо быстро среагировало на новость

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