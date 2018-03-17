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06:32, 17 марта 2018

Светоотражающие элементы на детской одежде могут сделать обязательными

Светоотражающие элементы на детской одежде могут сделать обязательными, — заявил агентству ТАСС автор инициативы, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«У нас есть обязанность пешеходов вне населенных пунктов иметь на одежде светоотражающие элементы. Но, к сожалению, это норма практически мертворожденная, потому что никто ночью не будет вне населенных пунктов проверять, как пешеходы переходят улицу. Необходимо подойти с другой стороны к решению проблемы. На ряде товаров — школьные, детские, спортивные, туристические — хотя бы на этих группах — размещать изначально, при выпуске, светоотражающие элементы. Поскольку это предотвратит наезды на пешеходов, травмы и гибель людей».

Также наличие таких элементов может стать обязательным для импортных товаров.

Комментарии

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vadimp 17 марта 2018 | 06:48

Их в первую голову на "депутатов" надо налепить, причем именно на голову.
Еще лучше несколько. Так чтоб ни кто не ошибался.

svoboda21vek Руслан Харламов 17 марта 2018 | 06:55

совсем с головой туго у депутатов.

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