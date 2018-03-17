Светоотражающие элементы на детской одежде могут сделать обязательными, — заявил агентству ТАСС автор инициативы, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«У нас есть обязанность пешеходов вне населенных пунктов иметь на одежде светоотражающие элементы. Но, к сожалению, это норма практически мертворожденная, потому что никто ночью не будет вне населенных пунктов проверять, как пешеходы переходят улицу. Необходимо подойти с другой стороны к решению проблемы. На ряде товаров — школьные, детские, спортивные, туристические — хотя бы на этих группах — размещать изначально, при выпуске, светоотражающие элементы. Поскольку это предотвратит наезды на пешеходов, травмы и гибель людей».

Также наличие таких элементов может стать обязательным для импортных товаров.