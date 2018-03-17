Си Цзиньпин переизбран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета КНР

Голосование состоялось на проходящей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, выдвинутую ЦК Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин занимает оба поста с 2013 года. Ранее пребывание на посту председателя КНР и Центрального военного совета ограничивалось двумя пятилетними сроками. Но на прошлой неделе в конституцию страны было внесено изменение, упраздняющее эти ограничения.