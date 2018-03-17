06:31, 17 марта 2018
Си Цзиньпин переизбран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета КНР
Голосование состоялось на проходящей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, выдвинутую ЦК Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин занимает оба поста с 2013 года. Ранее пребывание на посту председателя КНР и Центрального военного совета ограничивалось двумя пятилетними сроками. Но на прошлой неделе в конституцию страны было внесено изменение, упраздняющее эти ограничения.
Комментарии11
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pusto1 17 марта 2018 | 06:37
Есть на кого равняться
chapter_2 17 марта 2018 | 07:47
pusto1: Си Цзиньпин - коммунистический император Китая. Си Цзиньпин "разрешил" Си Цзиньпину править до гроба.
bazilgu 17 марта 2018 | 06:42
Конец "китайского экономического чуда". Несменяемость власти неизбежно ведет к застою в экономике. Застой в экономике несменяемая власть всегда и везде объясняет происками внешних и внутренних врагов. Это и произойдет в Китае лет через 10. Очень жаль, да и опасно для России. Ведь Россия- очень удобный и близкий "враг" для Китая.
snips 17 марта 2018 | 06:48
bazilgu: мой знакомый китаец говорит что его реально народ хочет ибо чел типа борец с корупцией которого ранее свет не видывал тысячи казненых чиновников
astlire 17 марта 2018 | 07:37
snips: вместе с реальными коррупционерами, пострелял и потенциальных конкурентов и запугал номенклатуру.
сейчас , уже и 10 лет не понадобится. годика через три будет распрягать перед китайским съездом про ракеты с ядерным движителем и показывать мультики, как китайские ракеты
фигачат новосибирск.
snips 17 марта 2018 | 07:57
astlire: может быть мне не понятно вообще государство которое типа вот не может без вождя накой тогда все эти министерства департаменты и парламенты ( думы , советы ..)
dunai10 17 марта 2018 | 06:59
Пока только второй срок. Придраться не к чему.
perevozchik62 17 марта 2018 | 07:07
dunai10: dunai10:
Предлагаете Медведева в Китай послать для передачи опыта ?
perevozchik62 17 марта 2018 | 07:04
Смотри ка - дикие китайцы, а туда же - за русскими тянутся, хотят жить счастливо и сыто как в России.!
grizzlybear 17 марта 2018 | 07:24
Вот это я понимаю: настоящий народный праздник, настоящие выборы и настоящий Президент!
Все, как один, в едином порыве ...
А у нас, как всегда: то срок - не легитимный, то выборы - не кашерные.
Вот все-таки близость к Европе - не всегда очень хорошо. :)))
Эти их сомнительные ценности, опять же.
Кстати, одним из пунктов будущего кандидата могло бы стать "сближение с Китаем". :)))
daos15 17 марта 2018 | 07:30
Хохлотроли - вперёд критиковать Китай ))