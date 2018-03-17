Российское посольство обещает принять меры, чтобы наши граждане на Украине смогли проголосовать на выборах президента

Решение Киева не пускать 18 марта россиян в российское посольство в Киеве, а также здания консульств в Харькове, Одессе и Львове, где будут располагаться избирательные участки, «противоречит базовым нормам международного права и обязательствам Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений», говорится на сайте дипмиссии.

Ранее сообщалось, что граждан России на территории Украины в воскресенье не допустят к голосованию в дипломатических учреждениях. Об этом телеканалу 112.Украина рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Дипломатические учреждения России на территории Украины находятся в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.