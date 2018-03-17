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06:05, 17 марта 2018

Российское посольство обещает принять меры, чтобы наши граждане на Украине смогли проголосовать на выборах президента

Решение Киева не пускать 18 марта россиян в российское посольство в Киеве, а также здания консульств в Харькове, Одессе и Львове, где будут располагаться избирательные участки, «противоречит базовым нормам международного права и обязательствам Украины в рамках многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений», говорится на сайте дипмиссии.

Ранее сообщалось, что граждан России на территории Украины в воскресенье не допустят к голосованию в дипломатических учреждениях. Об этом телеканалу 112.Украина рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Дипломатические учреждения России на территории Украины находятся в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Комментарии

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savushkinskiy_troll 17 марта 2018 | 06:20



хохлы только и хотят, чтоб путин ввёл войска

mercer57 17 марта 2018 | 06:20

а как с точки зрения "базовых норм международного права" расценивать аннексию украинского Крыма и оккупацию Донбасса !?

wuwer 17 марта 2018 | 06:36

mercer57: О чём это вы?
Это перед гопником все должны разбегаться ... уступая дорогу
А гопнику уступить кому-то .....да западло. не по понятиям

zmeelov_1 17 марта 2018 | 06:40

mercer57: Так же, как Косово. Кастрюля, тебе легче станет, кто и как будет оценивать? Ты молись, чтоб "агрессор" в ответ границу свою для хохлов не закрыл и не начал депортацию трудовых украинских мигрантов. Да не заморозил денежные переводы с незалэжными скакунами. Иначе даже металлолома от трубы не останется - всё у вас пиндоские хозяева отметут. Даже землю.

zolingen 17 марта 2018 | 06:38

Желающие, если такие имеются, вполне могут домой на голосование смотаться.

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