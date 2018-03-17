Эксклюзив Эха 06:03, 17 марта 2018
В Москве уже приняли все решения по ответным мерам на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов
Лондон уведомят о них в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Вряд ли они это будут какие-то быстрые действия в этом направлении, сказал «Эху Москвы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Лукьянов добавил, что, скорее всего, это будут какие-то формальные действия, наподобие высылки британских дипломатов. На днях британское правительство приняло решение выслать более 20 сотрудников российского посольства в связи с т.н. «делом Скрипаля». По словам посла Александра Яковенко, это может привести к увеличению сроков рассмотрения заявлений британских граждан на получение российских виз.
Комментарии2
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savushkinskiy_troll 17 марта 2018 | 06:14
будет очередь болельщиков в посольство рф ))
putin2018 17 марта 2018 | 06:43
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)