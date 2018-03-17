В Москве уже приняли все решения по ответным мерам на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов

Лондон уведомят о них в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Вряд ли они это будут какие-то быстрые действия в этом направлении, сказал «Эху Москвы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Лукьянов добавил, что, скорее всего, это будут какие-то формальные действия, наподобие высылки британских дипломатов. На днях британское правительство приняло решение выслать более 20 сотрудников российского посольства в связи с т.н. «делом Скрипаля». По словам посла Александра Яковенко, это может привести к увеличению сроков рассмотрения заявлений британских граждан на получение российских виз.