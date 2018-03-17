Британская полиция начала расследование смерти бизнес-партнера Бориса Березовского Николая Глушкова

В ведомстве считают случившееся убийством. Смерть Глушкова наступила от сдавливания шеи, заявили в Скотланд-Ярде. К такому выводу следователи пришли в результате патолого-анатомической экспертизы. При этом в полиции не видят связи смерти бизнес-партнера Березовского с отравлением нервно-паралитическим веществом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В посольстве России в Великобритании, между тем, говорят, что Лондон не отвечает на запрос Москвы о расследовании убийства Глушкова. Диппредставительство считает это нарушением Британией международных обязательств по консульскому доступу.

Напомним, о смерти Николая Глушкова во вторник сообщил его адвокат. При этом источник «Интерфакса» утверждал, что соратник Березовского долгое время находился в депрессии и мог покончить с собой. Накануне Следственный комитет возбудил дела об убийстве Глушкова и покушении на убийство Юлии Скрипаль.