Ростех заказал у «Атомэнергомаша» оборудование для мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье на 20 млрд рублей
Ростех заказал у корпорации «Атомэнергомаш» оборудование для четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области на 20 миллиардов рублей. Об этом говорится в заявлении Ростеха, поступившем в РБК. Контракт подписала структура Ростеха — «РТ-Инвест». Эта компания строит пять мусороперерабатывающих заводов: четыре в Подмосковье и один в Татарстане. Новые предприятия также будут генерировать электроэнергию.
Мусоросжигательные заводы планируется построить по крупному инвестконтракту в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Решение об этом было принято после закрытия полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе, куда свозили четверть всего московского мусора. Проблему со свалкой отмечал в июне прошлого года в ходе прямой линии президент Владимир Путин. Как сообщали источники РБК, ситуация была специально вынесена на федеральный уровень, чтобы представить строительство мусоросжигательных заводов как альтернативу полигонам. При этом структура «Ростеха» не усмотрела связи истории с балашихинским полигоном и строительством мусоросжигательных заводов. Там отмечают, что решение принято в интересах людей.
Комментарии8
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roqswen 17 марта 2018 | 05:17
Сжигание мусора ядерным оружием. Это пять!
pusto1 17 марта 2018 | 05:50
это просто шабашка, народные промыслы
murad_manapov 17 марта 2018 | 05:25
заказ-откат-дворец в италии. а мусор и ныне там.
alo0000 17 марта 2018 | 05:40
А какие решения у нас приняты не в интересах людей? Просто люди бывают разные. Не ясно только, а чего болтался по ЮВА Воробей, руки жал, оборудование заказывал? Валюты не дали?
ha12raz 17 марта 2018 | 05:48
Красотища.....теперь свалки еще и светиться будут.
pusto1 17 марта 2018 | 05:53
не волнуйтесь, создание шоу, профессиональный свет- это отдельный контракт
wuwer 17 марта 2018 | 06:11
Мусоросжигательных или мусороперерабатывающих?
Хотя о чем это я?
Для дэфективных ... превращение мусора в пепел и есть переработка
sokolok61 17 марта 2018 | 06:32
Ошеломительные суммы.
На них можно было бы построить новую страну.
Без Путина...