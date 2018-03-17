Ростех заказал у «Атомэнергомаша» оборудование для мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье на 20 млрд рублей

Ростех заказал у корпорации «Атомэнергомаш» оборудование для четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области на 20 миллиардов рублей. Об этом говорится в заявлении Ростеха, поступившем в РБК. Контракт подписала структура Ростеха — «РТ-Инвест». Эта компания строит пять мусороперерабатывающих заводов: четыре в Подмосковье и один в Татарстане. Новые предприятия также будут генерировать электроэнергию.

Мусоросжигательные заводы планируется построить по крупному инвестконтракту в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Решение об этом было принято после закрытия полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе, куда свозили четверть всего московского мусора. Проблему со свалкой отмечал в июне прошлого года в ходе прямой линии президент Владимир Путин. Как сообщали источники РБК, ситуация была специально вынесена на федеральный уровень, чтобы представить строительство мусоросжигательных заводов как альтернативу полигонам. При этом структура «Ростеха» не усмотрела связи истории с балашихинским полигоном и строительством мусоросжигательных заводов. Там отмечают, что решение принято в интересах людей.