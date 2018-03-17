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05:06, 17 марта 2018

Скотланд-Ярд расследует как убийство смерть бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского, Николая Глушкова

Следователи пришли к выводу, что он скончался в результате «сдавливания шеи». Полиция Лондона объявила, что получила результаты вскрытия. 68-летнего бизнесмена обнаружили мертвым 12 марта в его доме на юго-западе Лондона. Уточняется, что какая-либо связь между его смертью и отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на данный момент отсутствует. Нет и каких-либо доказательств того, что Глушков мог быть отравлен, добавляет ведомство.

Комментарии

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tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 05:59

... а я предполагаю что смерть наступила в результате сдавливания полового члена глушкова губами Борисом джонсоном.

Сегодня в эфире