Скотланд-Ярд расследует как убийство смерть бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского, Николая Глушкова

Следователи пришли к выводу, что он скончался в результате «сдавливания шеи». Полиция Лондона объявила, что получила результаты вскрытия. 68-летнего бизнесмена обнаружили мертвым 12 марта в его доме на юго-западе Лондона. Уточняется, что какая-либо связь между его смертью и отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на данный момент отсутствует. Нет и каких-либо доказательств того, что Глушков мог быть отравлен, добавляет ведомство.