05:06, 17 марта 2018
Скотланд-Ярд расследует как убийство смерть бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского, Николая Глушкова
Следователи пришли к выводу, что он скончался в результате «сдавливания шеи». Полиция Лондона объявила, что получила результаты вскрытия. 68-летнего бизнесмена обнаружили мертвым 12 марта в его доме на юго-западе Лондона. Уточняется, что какая-либо связь между его смертью и отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на данный момент отсутствует. Нет и каких-либо доказательств того, что Глушков мог быть отравлен, добавляет ведомство.
Комментарии1
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tbedtlbrnjdf 17 марта 2018 | 05:59
... а я предполагаю что смерть наступила в результате сдавливания полового члена глушкова губами Борисом джонсоном.