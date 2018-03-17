05:05, 17 марта 2018
В России наступил так называемый День тишины перед выборами президента
Любая агитация запрещена. Это касается теле— и радиоканалов, печатных и сетевых изданий. Кандидаты и партии не могут проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок. Запрет будет действовать до 21 часа мск воскресенья, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.
Комментарии8
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pravdoiskatel 17 марта 2018 | 05:24
Запрещена любая агитация. Кроме фильма "КРЫМ", о том как наш мачо-главстерх (он же старый-новый кандидат в президенты) руководил захватом Крыма.
r88w556xl4 17 марта 2018 | 05:56
pravdoiskatel: В чьих-то больных кастрюлях художественный фильм уже агитацией стал?
nik213 17 марта 2018 | 06:37
r88w556xl4: Не прикидывайся совсем уж тупым. Каждой "больной кастрюле" прекрасно известно во славу какой плешивой головы с пластмассовым лицом создано это "художественное" кино.
alo0000 17 марта 2018 | 05:31
А фильмы о подвигах Геракла, Наполеона и Владимира-красно солнышко можно показывать? А еще вот это читать прилюдно можно: "Кавказ подо мною, один в вышине!"?
pusto1 17 марта 2018 | 05:48
да ладно, "выбор" очевиден. Скоро будем наблюдать полёты атомолёта над территорией эрэфии.
nik213 17 марта 2018 | 06:33
pusto1: Скоро будем наблюдать, как самый бздиловатый правитель в истории России проедет на инаугурацию по зачищенному до единого человечка центру Москвы.
antimrakobes 17 марта 2018 | 05:56
О, в России этот день ежедневно вот уже 18 лет.
wuwer 17 марта 2018 | 06:06
Подтанцовке приказ удалится
На арене, целый день, сольное выступление пахана