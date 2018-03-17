04:10, 17 марта 2018
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пропустит чемпионат мира 2018 года
Футболист перенес операцию на колене. По информации пресс-службы клуба, она прошла успешно. Однако, срок восстановления после травмы составит около пяти месяцев. Таким образом, 26-летний форвард не успеет восстановиться к чемпионату мира, который пройдет в России. Ранее сообщалось, что у Кокорина диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
blacktape 17 марта 2018 | 04:55
Ну всё, теперь первого места нам не видать!
ka_mate 17 марта 2018 | 04:58
А могли ведь стать чемпионами.