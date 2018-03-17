Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин пропустит чемпионат мира 2018 года

Футболист перенес операцию на колене. По информации пресс-службы клуба, она прошла успешно. Однако, срок восстановления после травмы составит около пяти месяцев. Таким образом, 26-летний форвард не успеет восстановиться к чемпионату мира, который пройдет в России. Ранее сообщалось, что у Кокорина диагностировали разрыв крестообразной связки колена.