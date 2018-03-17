04:08, 17 марта 2018
ФИФА утвердила использование системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года в России
Об этом сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. По его словам, «это поможет сделать футбол честным и транспарентным. Таким, каким мы хотим его видеть. Судьи тоже люди, они могут ошибаться. Система поможет принимать правильные решения», — пояснил Инфантино. На данный момент система VAR используется в чемпионатах Германии, Италии, Португалии, а также еще в нескольких странах. Чемпионат мира — 2018 станет первым в истории футбола, где будет задействована данная система
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