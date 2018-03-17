Россельхознадзор ограничивает поставки продукции еще с одного белорусского предприятия

Как пояснили в ведомстве, это связано с тем, что в сухом молоке Калинковичского молочного комбината трижды обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, вводится усиленный лабораторный контроль продукции Глубокского молочно-консервного комбината и Оршанского молочного комбината.