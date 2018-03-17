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04:06, 17 марта 2018

«Первый канал» сегодня, в день тишины, планирует показать художественный фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова

В пресс-службе телеканала отказались связывать показ картины за несколько часов до начала президентских выборов с агитацией, заявив, что телепремьера приурочена к годовщине референдума в Крыму.

Комментарии

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i_one_off 17 марта 2018 | 04:17

Лучше бы "Лебединое озеро" показали. Что-то давно не показывали.

r88w556xl4 17 марта 2018 | 04:22

i_one_off: i_one_off: Будет вам в Куеве "Лебединое озеро", когда русские его возьмут.

nf5096004 17 марта 2018 | 04:32

r88w556xl4: может дома отдохнешь, чем по чужим странам шастать?

r88w556xl4 17 марта 2018 | 04:38

nf5096004: Киевская Русь, Малороссия. Слышал такие слова? Весь восток Украины это исконно русская земля, запад - польская. Так что страна вовсе не чужая, и на месте оголтелого нацистского фашистского киевкого жовто-блакитного режима со временем опять будут реять светлые российские флаги.

niknik 17 марта 2018 | 04:44

r88w556xl4: милок, где ты и твой Пу были когда он же 100 000 русских Туркменбаши за газ в рабство продал?Это всего один пример, а я таких ой как много могу рассказать.
Так що хрен там будет веять скоро, а не флаги ваши.
Вы трусы только по команде только тявкаете, а будет команда заткнуться сразу язык в *опу засуните.
Иди вон голохуй лучше за своего хозяина, балбес в шапке. ))

pmasel 17 марта 2018 | 05:01

Все что надо знать о фильме в рецензии [BadComedian] - Крым
https://www.youtube.com/watch?v=z82L0EDmbms
Если в двух словах, то муть полная. Ни сюжета, ни внятных мотиваций героев, одни скрепы, да и те ни к чему не привязаны.

nf5096004 17 марта 2018 | 04:25

Не удивляюсь. Только что по России 24 показали, как Путин посещает медицинский центр и дает распоряжения по улучшению работы медучреждений.

antimalin 17 марта 2018 | 04:52

nf5096004: В художественном (не документальном!) фильме «Крым» режиссера Алексея Пиманова Путин ни разу не показан, и даже ни разу не упомянут, поэтому называть этот показ по ТВ агитацией в пользу Путина нелогично.

olenenok_zed 17 марта 2018 | 04:35

режиссера Алексея Пиманова (с)
режиссер, лол ))
ему больше подходит слова Мусаева - Пиманов "сливной бочек"

salut__521 17 марта 2018 | 04:53

День тишины. С такой "тишиной" тройные антипутриотические беруши надоть заталкивать...

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