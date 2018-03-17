Российское посольство запросило у Лондона разъяснения в связи с призывом совершить кибератаку на Россию

Об этом сообщил посол Александр Яковенко. По его словам, такие обещания звучали в парламенте в ходе кампании, развернутой в британских СМИ. Дипломат отметил, что «кибератака против другого государства — это акт агрессии». Официального ответа на запрос так и не последовало. Однако, по словам Яковенко, несколько дней назад эта тема «полностью исчезла со страниц британских газет» и перестала звучать в парламенте. Дипломат связал это с тем, что «британская сторона решила, что это уже перебор».