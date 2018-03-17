04:04, 17 марта 2018
Российское посольство запросило у Лондона разъяснения в связи с призывом совершить кибератаку на Россию
Об этом сообщил посол Александр Яковенко. По его словам, такие обещания звучали в парламенте в ходе кампании, развернутой в британских СМИ. Дипломат отметил, что «кибератака против другого государства — это акт агрессии». Официального ответа на запрос так и не последовало. Однако, по словам Яковенко, несколько дней назад эта тема «полностью исчезла со страниц британских газет» и перестала звучать в парламенте. Дипломат связал это с тем, что «британская сторона решила, что это уже перебор».
Комментарии5
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r88w556xl4 17 марта 2018 | 04:20
Позорище. И после всего этого, после таких высказываний, после провокаций с убийствами, шитых гнилыми белыми нитками, Великобританию можно назвать цивилизованной страной? Её уровень где-то рядом с Незалежной, такая же "цивилизация".
prade 17 марта 2018 | 04:55
r88w556xl4: Британцы открыто заявляют, что они намерены делать в ответ на химическую атаку, устроенной Кремлем в Лондоне. Не то что в Москве, где сначала напакостят, а затем говорят "нас там нет", "это не мы".
i_one_off 17 марта 2018 | 04:23
Да пущай атакуют. Мы привыкши.
Всё-равно, пока капиталисты не вымрут как класс, счастья простым людям не видать.
condor00 17 марта 2018 | 04:36
В данном случае Яковенко прав!
prade 17 марта 2018 | 04:52
«кибератака против другого государства — это акт агрессии»
Когда в Кремле организовывали кибератаки против других государств надо было думать, что получат такой же ответ. Британцы хоть честны, и говорят, что Россия получит ответа.