Пункт для голосования россиян в Бруклине облили краской

Об этом сообщается в Твиттере российского генерального консульства в Нью-Йорке. Там отметили, что расценивают этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. В диппредставительстве добавили, что информацию о правонарушении передадут в правоохранительные органы.