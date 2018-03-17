04:04, 17 марта 2018
Пункт для голосования россиян в Бруклине облили краской
Об этом сообщается в Твиттере российского генерального консульства в Нью-Йорке. Там отметили, что расценивают этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. В диппредставительстве добавили, что информацию о правонарушении передадут в правоохранительные органы.
Комментарии5
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r88w556xl4 17 марта 2018 | 04:31
"Цивилизованное демократическое государство" в очередной раз показывает свой уровень злобного неумного пакостника.
prade 17 марта 2018 | 04:46
r88w556xl4: В цивилизованном и демократическом обществе, в прямом смысле этого слова, показывают каким стала нынешняя Россия Путина - проливающей кровь и своих и чужих, и люди, которые завтра пойдут голосовать за Путина, будут голосовать за продолжение этого кровопролития.
edyatel 17 марта 2018 | 05:01
prade: А почему эти дебилы считают, что там все будут голосовать за Путина?
pmasel 17 марта 2018 | 04:51
r88w556xl4: Да это они сами облили, что бы поднять явку. Никто же не знал, что на Брайтоне будет выездной пункт. Вот так они решили пропиариться. Если что вот адрес 3159 Coney Island Avenue, приходи.
Правда несознательные СМИ говорят, что это мальчишки хулиганили, им чего - то не дали в кафе Village, в котором этот пункт расположился. ;-)
ha12raz 17 марта 2018 | 04:57
Обычно пишут--- Путин и взахлеб трещат по ТВ.......тут что то не доглядели.
Полицаев российских не хватило.