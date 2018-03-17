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03:10, 17 марта 2018

ФИФА разрешила проводить официальные матчи на территории Ирака

Речь идет о городах Басре, Кербеле и Эрбиле. Об этом сообщил глава организации Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство Франс Пресс. При этом он отметил, что организаторы должны сами принять решение о проведении игр. Кроме того, сообщается, что Международная федерация футбола на данный момент не может удовлетворить просьбу иракских властей о проведении международных матчей в Багдаде, однако Инфантино пообещал «изучить этот вопрос».

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