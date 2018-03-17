Автомобиль въехал в группу израильских военных на Западном берегу Иордана

Двое солдат погибли, еще двое получили серьезные ранения. Они госпитализированы, сообщает The Times of Israel. В больницу также доставлен мужчина, находившийся за рулем автомобиля. Как выяснили военные, — это 26-летний палестинец и бывший заключенный. Он родом из арабской деревни на севере Западного берега Иордана. Мотив злоумышленника пока неясен, детали происшествия также выясняются. В Израиле инцидент квалифицировали как теракт.