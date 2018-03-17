03:09, 17 марта 2018
Автомобиль въехал в группу израильских военных на Западном берегу Иордана
Двое солдат погибли, еще двое получили серьезные ранения. Они госпитализированы, сообщает The Times of Israel. В больницу также доставлен мужчина, находившийся за рулем автомобиля. Как выяснили военные, — это 26-летний палестинец и бывший заключенный. Он родом из арабской деревни на севере Западного берега Иордана. Мотив злоумышленника пока неясен, детали происшествия также выясняются. В Израиле инцидент квалифицировали как теракт.
Комментарии3
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mixanazarov 17 марта 2018 | 03:17
Что ж они группами ходят ? Пускай в гражданской форме перемещаются по городу.
olenenok_zed 17 марта 2018 | 03:37
военная операция _
vpu2011 17 марта 2018 | 04:25
Вот, а потом все удивляются, когда очередной израильский солдат не выдерживает и добивает раненого террориста.