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03:09, 17 марта 2018

Автомобиль въехал в группу израильских военных на Западном берегу Иордана

Двое солдат погибли, еще двое получили серьезные ранения. Они госпитализированы, сообщает The Times of Israel. В больницу также доставлен мужчина, находившийся за рулем автомобиля. Как выяснили военные, — это 26-летний палестинец и бывший заключенный. Он родом из арабской деревни на севере Западного берега Иордана. Мотив злоумышленника пока неясен, детали происшествия также выясняются. В Израиле инцидент квалифицировали как теракт.

Комментарии

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mixanazarov 17 марта 2018 | 03:17

Что ж они группами ходят ? Пускай в гражданской форме перемещаются по городу.

olenenok_zed 17 марта 2018 | 03:37

военная операция _

vpu2011 17 марта 2018 | 04:25

Вот, а потом все удивляются, когда очередной израильский солдат не выдерживает и добивает раненого террориста.

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