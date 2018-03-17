16 мирных жителей погибли, десятки ранены в результате авиаудара по городской больнице Африна на севере Сирии

Такие данные приводит национальное агентство САНА. Ранее сотрудник медучреждения сообщил РИА Новости, что жертвами налета стали 11 человек. Самой больнице нанесен значительный материальный ущерб. По его словам, атаку совершили ВВС Турции. Между тем, в турецком генштабе это отрицают. «Операция «Оливковая ветвь» осуществляется таким образом, чтобы не причинить не малейшего вреда мирных жителям», — говорится в сообщении ВС Турции в Twitter.