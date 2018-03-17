03:07, 17 марта 2018
16 мирных жителей погибли, десятки ранены в результате авиаудара по городской больнице Африна на севере Сирии
Такие данные приводит национальное агентство САНА. Ранее сотрудник медучреждения сообщил РИА Новости, что жертвами налета стали 11 человек. Самой больнице нанесен значительный материальный ущерб. По его словам, атаку совершили ВВС Турции. Между тем, в турецком генштабе это отрицают. «Операция «Оливковая ветвь» осуществляется таким образом, чтобы не причинить не малейшего вреда мирных жителям», — говорится в сообщении ВС Турции в Twitter.
Комментарии2
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mixanazarov 17 марта 2018 | 03:13
На выборы не пойду . В знак протеста.
condor00 17 марта 2018 | 03:32
Я даже готов быть адвокатом Путина до тех пор, пока рядом с ним на той же скамье подсудимых не окажутся Обама, Меркель, Эрдоган и другие лидеры Запада.