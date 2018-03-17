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03:05, 17 марта 2018

Татьяна Москалькова призывает ООН, ОБСЕ и Совет Европы обеспечить россиянам возможность проголосовать на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призывает ООН, ОБСЕ и Совет Европы обеспечить россиянам возможность проголосовать на Украине. Письма с соответствующей просьбой она разослала в эти международные организации, говорится на сайте омбудсмена. Москалькова подчеркнула, что «возмутительное» заявление о недопуске россиян к выборам сделал глава украинского МВД Арсен Аваков, который является «членом всех основных международных договоров и организаций по правам человека». Омбудсмен расценивает эту позицию министра как вопиющее нарушение норм международного права.

Комментарии

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mixanazarov 17 марта 2018 | 03:15

Работает Танька - аж пар идёт от пота .

roqswen 17 марта 2018 | 03:38

А до рашки этой мусорницы дела нет?

greeg1 17 марта 2018 | 03:19

А я предлагаю Татьяне Москальковой вывести все военные подразделения с территории Украины в течении дня тишины, так как только при таком условии будут выполнены все обязательства по защите прав граждан обеих стран.

(комментарий скрыт)

ringmenn 17 марта 2018 | 03:34

Вот коза!! Других забот у нее нет!! Защитница хренова!!

opiatnovyi63 17 марта 2018 | 03:37

Что это за международное право?Это говорит представитель страны -агрессора ,страны -оккупанта?

barmaliny 17 марта 2018 | 03:51

А фамилия какая говорящая

lovemoskaleva 17 марта 2018 | 04:02

ООН, ОБСЕ и Совет Европы должны немедленно ввести голубые каски на всю территорию ДНР и ЛНР - вплоть до границы с Россией!

alexx2101 17 марта 2018 | 04:11

А если с Калинкой выйти, или под Яблочко?

ha12raz 17 марта 2018 | 04:54

А где украинцы голосуют в РФ ?

antimalin 17 марта 2018 | 04:58

На эту новость все постояльцы укроцензора слетелись, как мухи на г.

an23 17 марта 2018 | 04:59

Ага, конечно! Скорее отсосут ОБСЕ и Совет Европы у шавки-порошенко и наоборот, чем что-то сделают.

sjuzanna 17 марта 2018 | 05:04

Значит посольству и консульствам России надо объехать всех 72 тысячи русских на Украине и устроить им голосование на дому. За 24 часа это можно успеть сделать.
Отвыкли работать по принципу участковых милиционеров и врачей.

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