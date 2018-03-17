Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призывает ООН, ОБСЕ и Совет Европы обеспечить россиянам возможность проголосовать на Украине. Письма с соответствующей просьбой она разослала в эти международные организации, говорится на сайте омбудсмена. Москалькова подчеркнула, что «возмутительное» заявление о недопуске россиян к выборам сделал глава украинского МВД Арсен Аваков, который является «членом всех основных международных договоров и организаций по правам человека». Омбудсмен расценивает эту позицию министра как вопиющее нарушение норм международного права.