03:04, 17 марта 2018
В России наступил так называемый День тишины перед выборами президента
Любая предвыборная агитация запрещена. Это касается теле— и радиоканалов, печатных и сетевых изданий. Кандидаты и партии не могут проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок. Запрет будет действовать до 21 часа мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.
Комментарии7
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ginbin_ 17 марта 2018 | 03:22
Нам покажут блобастер "Хрым", но что это агитация понимают только либералы.
gonduras_on_kolima 17 марта 2018 | 04:06
// В России наступил так называемый День тишины перед выборами президента //
Правильная фраза должна звучать так: на России наступил так называемый день тишины перед так называемыми выборами так называемого президента.
r88w556xl4 17 марта 2018 | 04:26
gonduras_on_kolima: Вы вот типа выбрали так называемого президента на так называемых выборах, больше похожих на пародию, так что ж другими странами недовольны? Смотрите за собой, а то у вас что ни день, то новый цирк.
salut__521 17 марта 2018 | 03:38
День тишины перед днём хреноты...
fun43 17 марта 2018 | 03:41
Не садитесь играть в карты с шулерами.
dpichugin 17 марта 2018 | 04:00
день скорби.......
sergeypuskino 17 марта 2018 | 04:40
я голосовал за Путина, и Путин по результатам выборов выходил победителем. Почему я должен сомневаться в честности борьбы? Если ваши кандидаты вылетели или не дотянули - это не значит что выборы не честны.