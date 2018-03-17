// В России наступил так называемый День тишины перед выборами президента //

Любая предвыборная агитация запрещена. Это касается теле— и радиоканалов, печатных и сетевых изданий. Кандидаты и партии не могут проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок. Запрет будет действовать до 21 часа мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.