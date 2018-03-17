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03:04, 17 марта 2018

В России наступил так называемый День тишины перед выборами президента

Любая предвыборная агитация запрещена. Это касается теле— и радиоканалов, печатных и сетевых изданий. Кандидаты и партии не могут проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок. Запрет будет действовать до 21 часа мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.

Комментарии

7

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ginbin_ 17 марта 2018 | 03:22

Нам покажут блобастер "Хрым", но что это агитация понимают только либералы.

gonduras_on_kolima 17 марта 2018 | 04:06

// В России наступил так называемый День тишины перед выборами президента //
Правильная фраза должна звучать так: на России наступил так называемый день тишины перед так называемыми выборами так называемого президента.

r88w556xl4 17 марта 2018 | 04:26

gonduras_on_kolima: Вы вот типа выбрали так называемого президента на так называемых выборах, больше похожих на пародию, так что ж другими странами недовольны? Смотрите за собой, а то у вас что ни день, то новый цирк.

salut__521 17 марта 2018 | 03:38

День тишины перед днём хреноты...

fun43 17 марта 2018 | 03:41

Не садитесь играть в карты с шулерами.

(комментарий скрыт)

dpichugin 17 марта 2018 | 04:00

день скорби.......

sergeypuskino 17 марта 2018 | 04:40

я голосовал за Путина, и Путин по результатам выборов выходил победителем. Почему я должен сомневаться в честности борьбы? Если ваши кандидаты вылетели или не дотянули - это не значит что выборы не честны.

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